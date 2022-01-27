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İstanbul'da metro rezaleti bitmiyor! Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nda arıza

İstanbul'daki metro arızaları adeta kontrolden çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aylardır devam eden sorunlara çare bulamaması vatandaşı isyan ettirdi. Son olarak İstanbul'da Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nın Sağmalcılar istasyonunda yaşanan arıza nedeniyle çok sayıda kişi yaklaşık yarım saat beklemek zorunda kaldı.

Giriş Tarihi: 27.01.2022 13:54 Güncelleme Tarihi: 27.01.2022 13:55
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İstanbul’da metro rezaleti bitmiyor! Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı’nda arıza

İstanbul'da Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nın Sağmalcılar istasyonunda yaşanan arıza nedeniyle çok sayıda kişi yaklaşık yarım saat beklemek zorunda kaldı.

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İstanbul’da metro rezaleti bitmiyor! Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı’nda arıza

Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nın Sağmalcılar istasyonunda saat 09.34 sıralarında 'kuplaj' arızası yaşandı. Arıza nedeniyle sürüş yapılan vagonun diğer vagonlar ile iletişimi kesildi.

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İstanbul’da metro rezaleti bitmiyor! Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı’nda arıza

Bayrampaşa ikinci perondaki araç tahliye edilerek içindeki yolcular indirildi ve arızalı araç depoya çekildi. Bir süre sonra arızalı aracın yerine araç çıkarıldı.

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İstanbul’da metro rezaleti bitmiyor! Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı’nda arıza

Metro seferi yeniden başladı. Arıza nedeniyle işe gitmek isteyenler dakikalarca durakta bekledi. O anlar istasyonda bekleyenler tarafından görüntülendi.

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İstanbul’da metro rezaleti bitmiyor! Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı’nda arıza

Arızayla ilgili Metro İstanbul'dan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün saat 09.34'te Yenikapı-Ataköy seferini yapan 4 vagonlu diziden oluşan aracımızda Bayrampaşa-Sağmalcılar arasında kuplaj arızası yaşanmıştır. Sürüş yapılan vagonun diğer vagonlar ile iletişimi kesilmiştir. Bayrampaşa 2. peronda bulunan yolculu araç tahliye edilerek arızalı aracın depoya çekilmesi için diğer dizi ile bağlantısı sağlanmıştır. 09.39'da arızalı aracın yerine sefere verilmek üzere garaj sahasından yedek araç çıkarılmış ve Otogar istasyonundan Ataköy yönünde yolcu alımına başlamıştır. Bu süre içerisinde Yenikapı-Otogar arasında sefer aksaması meydana gelmiştir. Seferlerimiz 10.01'de normale dönmüştür" denildi.