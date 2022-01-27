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İstanbul'da metro rezaleti bitmiyor! Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nda arıza
İstanbul'daki metro arızaları adeta kontrolden çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aylardır devam eden sorunlara çare bulamaması vatandaşı isyan ettirdi. Son olarak İstanbul'da Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nın Sağmalcılar istasyonunda yaşanan arıza nedeniyle çok sayıda kişi yaklaşık yarım saat beklemek zorunda kaldı.
Giriş Tarihi: 27.01.2022 13:54Güncelleme Tarihi: 27.01.2022 13:55