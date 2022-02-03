03 Şubat 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İstanbul'da Mecidiyeköy-Mahmutbey metro seferleri teknik arıza nedeniyle aksadı

Son dakika: İstanbul'da Mecidiyeköy-Mahmutbey metro seferleri teknik arıza nedeniyle aksadı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.02.2022
ABONE OL
Son dakika: İstanbul’da Mecidiyeköy-Mahmutbey metro seferleri teknik arıza nedeniyle aksadı

Son dakika haberine göre İstanbul'da Mecidiyeköy-Mahmutbey hattındaki metro seferleri, teknik arıza nedeniyle gecikmeli yapıldı. Uzun süre durakta bekleyen yolcular, istasyondaki görevlilere tepki gösterdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA