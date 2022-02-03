Metro hattı için açılan tüneli İBB kapattı! İBB devletin yaptığı metroları engelliyor

"Dünya en çok metro yapılan şehir" söylemiyle ortaya çıkan bu yönetim bu hattı borçlanma üzerine kurguladığı için borçlanma limitlerini de doldurduğu için yapamadı. Fakat bu yönetim öz kaynaklarını nereye kullanıyor bilmediğimiz için bu kaynak ayıramadılar.