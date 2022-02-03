Metro hattı için açılan tüneli İBB kapattı! İBB devletin yaptığı metroları engelliyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sancaktepe'de Yenidoğan-Cumhuriyet-Emek metro hattını toprak ve hafriyatla doldurmuştu. Konuyu Başkan Erdoğan yeniden gündeme getirdi. Peki bu metro hattı neden kapatıldı? Gelişmeleri A Haber muhabiri Melis Coşan İslamoğlu’nun konuğu olan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü değerlendirdi.
Başkan Şeyma Döğücü'nün açıklamalarından öne çıkanlar:
"Bu çalışmalar 2017 yılında başlatıldı. Belli bir süreç yaşandı ve yüzde 4 gibi bir ilerleme kaydedildi. Seçimler ve yönetim değişiminden dolayı geldik bugüne. Burada yapılması gereken öz kaynaklarla oluşturulmuş olan bu projenin tamamlanması gerekirdi.
"Dünya en çok metro yapılan şehir" söylemiyle ortaya çıkan bu yönetim bu hattı borçlanma üzerine kurguladığı için borçlanma limitlerini de doldurduğu için yapamadı. Fakat bu yönetim öz kaynaklarını nereye kullanıyor bilmediğimiz için bu kaynak ayıramadılar.
Bu hat çok gerekliydi. Yenidoğan'dan Emek Mahallesi'ne çok beklenen bir hattı. Biz sürekli olarak bu sorularla karşılaşıyoruz. Burada durdurulmanın ötesinde hafriyat kamyonları getirilerek buranın doldurulması oldu.
Buraları çukur olarak nitelendirdiler. Bir yere hizmet olarak bakmazsanız geleceği nokta bu oluyor. Burası bir çukur değildi metro inşaatı olarak başlamıştı ve milli servet harcanmıştı. İstanbul'da belediyenin kaynak sorunun olmaması lazım.
İETT otübüslerini çalıştıramıyorlar, kar yağıyor afet haline dönüşüyor. İstanbul'da önceden belli olan kar yağışını afete dönüştürüyorsunuz. 'Trafiği rahatlatacağız' dediler neredeyse dünyada 1. sırada olarak konuşulmaya başladı."
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