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Son dakika: Metro saldırganı Emrah Yılmaz hakkında flaş karar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.03.2022
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Son dakika: Metro saldırganı Emrah Yılmaz hakkında flaş karar

Kadıköy-Tavşentepe metrosunda geçtiğimiz kasım ayında kadınlara elinde bıçaklarla tehditler savurduğu gerekçesiyle hakkında 18 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle dava açılan Emrah Yılmaz savunmasında kendisine tekme atıldığını iddia ederek "Kadın olduğu için el kaldırmadım" savunması yaptı. Mahkeme suçun vasıf ve mahiyetini dikkate alarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.  Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Emrah Yılmaz getirildi. Duruşmada müştekiler Nilgün Nihdiye Damgacı ve Senanur Damgacı ile taraf avukatları yer aldı.

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