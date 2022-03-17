Son dakika: Başkan Erdoğan’dan İl Başkanlarıyla Buluşma Toplantısı’nda önemli açıklamalar

MİT BİNASI PENTAGON'DAN SONRA DÜNYANIN İKİ NUMARALI TEŞKİLAT BİNASIDIR

Bizim MİT'İmiz belki de Pentagon'dan sonra dünyanın iki numaralı teşkilat binasıdır. İnşallah TSK'nın tüm birimlerini, MİT'e yakın yerde inşaatı devam ediyor. Orada onunla birlikte güvenliğimizi daha güçlü şekilde temsil edeceğiz. Jandarma'ya büyük güç kattık. Polis teşkilarımız bu konuda gayet iyi konumda. Onlar ne yapacaklarını açıklasınlar. Ellerinde büyükşehir belediyeleri var. Ne yapıyorlar görelim. Peynir gemisi lafla yürümüyor. Sel afetleri olduğunda bunların belediyelerindeki yerlerin ne hale geldiğini gördük.

CHP MİLLETVEKİLLERİNİN TUZLUK GİBİ SİYASET MASASINDA DOLAŞTIĞI TABLOLARLA BİR DAHA KARŞILAŞMAYACAĞIZ



Seçim Kanunu ile ilgili teklifimize en çok CHP'li vekillerin sevineceğini düşünüyorum. CHP milletvekillerinin tuzluk gibi siyaset masasında dolaştığı tablolarla bir daha karşılaşmayacağız.

Seçim Kanunu ile siyasi mühendislik ürünü taşınmalara ihtiyaç kalmayacak, utanç verici tablolarla bir daha karşılaşmayacağız. İttifaklar içinde yer alan partilerin sahip oldukları oy potansiyelinin çok üzerinde güç ve vekil çıkarttıkları sistemi değiştiriyoruz. Bu düzenlemede en çok CHP'li vekillerin işine yarayacaktır.