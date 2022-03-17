Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İl Başkanlarıyla Buluşma Toplantısı'nda önemli açıklamalar
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanlarıyla Buluşma Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Muhalefete seslenen Başkan Erdoğan, "Ordu-Giresun Havalimanı bitti. Şimdi de Rize-Artvin Havalimanı bitiyor. İnşallah önümüzdeki ay açılışını yapacağız. Haberiniz var mı?" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, "Meclise sunulan seçim kanununda yapılacak bu düzenlemeler CHP milletvekillerini rahatlatacaktır. Bu parti vekilleri seçim öncesi gruplar halinde gözleri yaşlı boynu bükük başka partilere altın tepside ikram ediliyor. Yeni düzenleme ile CHP milletvekillerinin tuzluk gibi siyaset masasında elden ele dolaştığı milli irade adına utanç verici tablolarla inşallah bir daha karşılaşmayacağız." dedi.
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanlarıyla Buluşma Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın yaptığı açıklamalarda derlenenler;
Önümüzdeki Kasım ayında partimiz 21. yaşını geride bırakıyor. AK Parti bayrağı altında yola nasıl çıkmış olduğumuzun muhasebesini her fırsatta yapmaya çalışıyoruz. Biz AK Parti'yi istişare ile kurduk.
Salı günü vekillerle yaptığımız sohbet toplantısının 4'üncüsünü gerçekleştirdik. Pazartesi MYK'yı topluyor ardından eski dönem vekillerimizle bir yemekli toplantıda biraraya geliyoruz.
2023 SEÇİMLERİ MİLLETİMİZ İÇİN BİR YOL AYRIMINI İFADE EDECEKTİR
Bugüne kadar girdiğimiz 15 seçimin istisnasız tamamında sandıktan açık ara birinci parti olarak çıkmamız milletimizin duruşumuzu takdir ettiğini gösteriyor. Yeni bir imtihanın, 2023 seçimlerinin arifesindeyiz. Şüphesiz her seçim önemlidir. Ama 2023 seçimleri AK Parti'nin, bunun yanında Cumhur İtttifakı'nın geleceğinin ötesinde milletimiz için bir yol ayrımını ifade edecektir.
ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ DÜNYANIN EN ÖNEMLİ KÖPRÜLERİNDEN BİRİ OLACAK
Cumhuriyet tarihimizin, AK Parti'nin şu iktidarı döneminde adalette, dış politikada, tarımda, enerjide şu anda özellikle 1915 Çanakkale Köprüsü adeta bir taç mesafesindedir.
Dünyanın en önemli köprülerinden biri olacak, hatta bir numarası diyebileceğimiz bir köprüyü inşa ettik. Anlamı var. Burası Çanakkale. Zaferin taçlandığı bu bölgede bu eseri ortaya koymak, hatırlayın deniz dalgalı karşıdan karşıya geçemezsin, ama şimdi bu köprümüzle 6 dakikada Asya'dan Avrupa'ya geçecek bir yatırımı gerçekleştirmiş olduk. Bu da bize nasip oldu. Yavuz Selim Köprüsü'nü yaptık, ona takıldılar. Ey ana muhalefet, Ordu-Giresun'da denizin üzerinde havalimanı yaptık. Haberiniz var mı? Rize-Artvin Havalimanımız bitiyor, önümüzdeki ay açılışını yapacağız. 25 havalimanından 56 havalimanına çıktık. Ülkemizin bir yerinden bir yerine gidecek olan vatandaşım uçaktan inince yarım saatte, 45 dakikada evinde.
DÖVİZ KURUNDAKİ YAŞADIĞIMIZ GEÇİŞ SÜRECİNİN BEDELLERİ
Döviz kurundaki, enflasyondaki dalgalanmalar yaşadığımız geçiş sürecinin bedelleridir. Biz durmadık, çalışıyoruz. Fiyatlar şunlar bunlar. Sevgili vatandaşlarım bakın durmuyoruz. Bu yatırımları yaparken bu yatırımları da özellikle zaman oluyor Yap-İşlet-Devret'le bu adımları atıyoruz. Ama akılları almıyor, 'Ne demek açıklayın' diyorlar. E öğren de gel. Yüklenici firmaların kendi imkanları ile bu yatırımı yapıp ondan sonra da yaptığımız ihaleyle ama 10, ama 15, ama 20 senede bunun bedelini biz devlet olarak kendilerine ödüyoruz. Devletin kasasından bir kuruş çıkmıyor. Burada yüklenici firma bunu yapıyor. Ama köprüden, ama otobanlardan geçen vatandaş bedelini ödüyor, açık mı var, bu açığı da devlet o yüklenici firmaya ödüyor.
BAZILARI SAF SAF SORUYOR: 'YA SİZ GERÇEKTEN KÜRTLERİ DE SEVİYOR MUSUNUZ?'
Ülkemizin hiçbir ilini, ilçesini, köyünü ihmal etmeden her karış vatan toprağına hizmetlerimizle mührümüzü vurduk. Bizde ayrım yok, ne dedik? Batı'da ne varsa Doğu'da da o olacak dedik. Bazıları saf saf soruyor: 'Ya siz gerçekten Kürtleri de seviyor musunuz?' Ya Allah'tan korkun... Bizde ayrım yok. Rabbimizin tüm yarattıklarının siyahıyla beyazıyla, hepsi bunlar bizim kardeşlerimiz. Üstünlük şu kavim, bu kavim değil sadece ittika iledir. Sormak lazım onlara, siz ittikayı biliyor musunuz? Bilmezler. Çünkü onlar başka şeyle meşgul. Sağlıkta tarihimizin en büyük sağlık reformunu yapmışız. Onlar bunun üzerine ne ekleyeceklerini açıklasınlar. Çıksınlar söylesinler. Biz merdiven altlarında adalet arayışlarını biliriz. Şimdi ise modern, gayet lüks adalet saraylarını yaparak hakim, savcı daha rahat çalışsın diye adımlar atmışız. Bunu eleştiriyorlar.
MİT BİNASI PENTAGON'DAN SONRA DÜNYANIN İKİ NUMARALI TEŞKİLAT BİNASIDIR
Bizim MİT'İmiz belki de Pentagon'dan sonra dünyanın iki numaralı teşkilat binasıdır. İnşallah TSK'nın tüm birimlerini, MİT'e yakın yerde inşaatı devam ediyor. Orada onunla birlikte güvenliğimizi daha güçlü şekilde temsil edeceğiz. Jandarma'ya büyük güç kattık. Polis teşkilarımız bu konuda gayet iyi konumda. Onlar ne yapacaklarını açıklasınlar. Ellerinde büyükşehir belediyeleri var. Ne yapıyorlar görelim. Peynir gemisi lafla yürümüyor. Sel afetleri olduğunda bunların belediyelerindeki yerlerin ne hale geldiğini gördük.
CHP MİLLETVEKİLLERİNİN TUZLUK GİBİ SİYASET MASASINDA DOLAŞTIĞI TABLOLARLA BİR DAHA KARŞILAŞMAYACAĞIZ
Seçim Kanunu ile ilgili teklifimize en çok CHP'li vekillerin sevineceğini düşünüyorum. CHP milletvekillerinin tuzluk gibi siyaset masasında dolaştığı tablolarla bir daha karşılaşmayacağız.
Seçim Kanunu ile siyasi mühendislik ürünü taşınmalara ihtiyaç kalmayacak, utanç verici tablolarla bir daha karşılaşmayacağız. İttifaklar içinde yer alan partilerin sahip oldukları oy potansiyelinin çok üzerinde güç ve vekil çıkarttıkları sistemi değiştiriyoruz. Bu düzenlemede en çok CHP'li vekillerin işine yarayacaktır.
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