Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’dan İBB ve Ekrem İmamoğlu’na tepki: Bu ağaç katliamı

"ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN HABERSİZ, BU AĞAÇLARI KESMENİZİN ARKASINDA YATAN SEBEPLER NEDİR?"



"Soruyorum Sayın Ekrem İmamoğlu çalışmalarınız kaç ağaca daha kanser bulaştırdı? Orman Müdürlüğü'nden habersiz, İstanbullu'ya hiçbir açıklama yapmadan bu ağaçları kesmenizin arkasında yatan sebepler nedir? Bu hastalık büyük bir salgınla İstanbul'un çınarlarını elimizden alacak mı?

"ÇINARLARIMIZ SESSİZCE ÖLÜYOR, SEN DUYMAZSAN İBB KESİYOR!"



"Kıymetli İstanbullular, Ciddi bir tehlikenin ilk sinyali bu ağaç katliamı. 112 ağacın kansere yakalanması, binlercesinin aynı kadere terk edildiğine işaret. Siyaseti bir kenara bırakıp şehrin çınarlarını kucaklama vakti. Çınarlarımız sessizce ölüyor, sen duymazsan İBB kesiyor!"