16 Mart 2022, Çarşamba
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5 Cumhuriyet Savcısı FETÖ'den ihraç edildi! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

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Giriş Tarihi: 16.03.2022 Güncelleme Tarihi: 16.03.2022
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5 Cumhuriyet Savcısı FETÖ’den ihraç edildi! Karar Resmi Gazete’de yayımlandı

SON DAKİKA | Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) bu hafta Genel Kurulda haklarında FETÖ terör örgütü ile bağlantıları ortaya çıkan 5 Cumhuriyet Savcısını ihraç edilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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