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Haberler Galeri İstanbul'da polislere saldıran oyuncu Ayşegül Çınar'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'da polislere saldıran oyuncu Ayşegül Çınar'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Karaköy'deki bir otelin restoranında yüksek sesli konuştuğu gerekçesiyle uyarılan ardından da güvenlik görevlisi tarafından dışarı alınmak istenince olay çıkaran oyuncu Ayşegül Çınar ile sevgilisi Furkan Çalıkoğlu, otele gelen polis ekipleriyle de tartışıp elinden silahını alma görüntüleri ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 08.03.2022 14:46 Güncelleme Tarihi: 08.03.2022 14:51
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İstanbul’da polislere saldıran oyuncu Ayşegül Çınar’ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Karaköy'de bir restoranda oturan oyuncu Ayşegül Çınar ve sevgilsii Furkan Çalıkoğlu, yüksek sesli konuştuğu için mekandan çıkarılmak istenmiş, güvenlik görevlilerine direnen sevgililer olay çıkarmıştı.

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İstanbul’da polislere saldıran oyuncu Ayşegül Çınar’ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Karaköy'deki bir otelin restoran kısmında geçtiğimiz haziran ayında meydana gelen olayda, dizi oyuncusu Ayşegül Çınar ve daha önce uyuşturucu konusunda karşı karşıya geldiği sevgilisi Furkan Çalıkoğlu, yüksek sesle konuştukları gerekçesiyle kendilerini mekan dışına almak isteyen otel görevlileri ve ardından polislerle tartışma yaşamıştı.

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İstanbul’da polislere saldıran oyuncu Ayşegül Çınar’ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Hatta ikili daha da ileri giderek polisin silahını elinden almıştı. Olayın ardından gözaltına alınan ve serbest bırakılan ikiliden Çınar'ın polis memurlarına karşı "Haritadan kendinize yer beğenin" dediği öne sürülmüştü.

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İstanbul’da polislere saldıran oyuncu Ayşegül Çınar’ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Polisin elinden silahını alarak tehdit eden Ayşegül Çınar hakkında 6, Furkan Çalıkoğlu hakkında ise 22 yıl 1 aya kadar hapis istenmişti.

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İstanbul’da polislere saldıran oyuncu Ayşegül Çınar’ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Olaydan kısa süre sonra Otel Restoranında Furkan Çalıkoğlu'nun polisin elinden silahını aldığı görüntülerde ortaya çıktı.