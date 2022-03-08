İstanbul'da polislere saldıran oyuncu Ayşegül Çınar'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Karaköy'deki bir otelin restoranında yüksek sesli konuştuğu gerekçesiyle uyarılan ardından da güvenlik görevlisi tarafından dışarı alınmak istenince olay çıkaran oyuncu Ayşegül Çınar ile sevgilisi Furkan Çalıkoğlu, otele gelen polis ekipleriyle de tartışıp elinden silahını alma görüntüleri ortaya çıktı.