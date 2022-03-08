08 Mart 2022, Salı
İstanbul'da polislere saldıran oyuncu Ayşegül Çınar'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul Karaköy'deki bir otelin restoranında yüksek sesli konuştuğu gerekçesiyle uyarılan ardından da güvenlik görevlisi tarafından dışarı alınmak istenince olay çıkaran oyuncu Ayşegül Çınar ile sevgilisi Furkan Çalıkoğlu, otele gelen polis ekipleriyle de tartışıp elinden silahını alma görüntüleri ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 08.03.2022 14:46 Güncelleme Tarihi: 08.03.2022 14:51
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