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Son dakika: Antalya Diplomasi Forumu sona erdi! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

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Giriş Tarihi: 13.03.2022 Güncelleme Tarihi: 13.03.2022
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Son dakika: Antalya Diplomasi Forumu sona erdi! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Antalya Diplomasi Forumu'ndan sonra konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna'dan 14 bin 480 vatandaşımızın tahliye edildiğini belirtildi. Bakan Çavuşoğlu Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili değerlendirmelerde de bulunarak, "Her iki tarafın da bu toplantıya bizim de özellikle katılmamızı istemesi ülkemize duyulan güveni göstermektedir" sözlerine yer verdi.

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