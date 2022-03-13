13 Mart 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Cumhur İttifakı'ndan seçim barajı hamlesi! Meclis'e sunulacak

Cumhur İttifakı'ndan seçim barajı hamlesi! Meclis'e sunulacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.03.2022 Güncelleme Tarihi: 13.03.2022
ABONE OL
Cumhur İttifakı’ndan seçim barajı hamlesi! Meclis’e sunulacak

AK Parti ve MHP kurmaylarının üzerinde çalıştığı seçim barajının Meclis'e sunulması için sayılı saatler kaldı. Yürütülen çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte Cumhur İttifakı harekete geçti ve seçim barajının düşürülmesini de içeren kanun teklifi yarın Meclis'e sunulacak.

AK Parti ve MHP milletvekillerinin bir süredir üzerinde çalıştığı, seçim barajının düşürülmesini de içeren kanun teklifi, yarın TBMM Başkanlığına sunulacak.

Cumhur İttifakı kurmayları, Milletvekili Seçimi Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu'nun yanı sıra ilgili kanunlarda yapılması düşünülen değişiklikler konusunda yürütülen çalışmaları tamamladı.

Bu kapsamda hazırlanan Milletvekili Seçimi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız tarafından yarın Meclis Başkanlığına sunulacak.

Yazıcı ve Yıldız, daha sonra saat 11.00'de TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek, AK Parti ve MHP'nin ortak teklifinin detaylarını kamuoyu ile paylaşacak.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik bazı uyum düzenlemelerini kapsayan teklif ile bir partinin Meclis'te temsil edilebilmesi için alması gereken asgari oy oranını ifade eden ve yüzde 10 olan seçim barajının düşürülmesi de öngörülüyor.

Mevzuata göre seçim kanunlarındaki değişikliklerin, uygulanabilmesi için seçimden 1 yıl önce yapılması gerekiyor.

MHP heyeti Ankara’da mesaide! MHP HEYETİ ANKARA'DA MESAİDE!
Bahçeli’den Cumhurbaşkanlığı seçimi açıklaması! BAHÇELİ'DEN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ AÇIKLAMASI!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA