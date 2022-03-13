Cumhur İttifakı'ndan seçim barajı hamlesi! Meclis'e sunulacak
AK Parti ve MHP kurmaylarının üzerinde çalıştığı seçim barajının Meclis'e sunulması için sayılı saatler kaldı. Yürütülen çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte Cumhur İttifakı harekete geçti ve seçim barajının düşürülmesini de içeren kanun teklifi yarın Meclis'e sunulacak.
Cumhur İttifakı kurmayları, Milletvekili Seçimi Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu'nun yanı sıra ilgili kanunlarda yapılması düşünülen değişiklikler konusunda yürütülen çalışmaları tamamladı.
Bu kapsamda hazırlanan Milletvekili Seçimi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız tarafından yarın Meclis Başkanlığına sunulacak.
Yazıcı ve Yıldız, daha sonra saat 11.00'de TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek, AK Parti ve MHP'nin ortak teklifinin detaylarını kamuoyu ile paylaşacak.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik bazı uyum düzenlemelerini kapsayan teklif ile bir partinin Meclis'te temsil edilebilmesi için alması gereken asgari oy oranını ifade eden ve yüzde 10 olan seçim barajının düşürülmesi de öngörülüyor.
Mevzuata göre seçim kanunlarındaki değişikliklerin, uygulanabilmesi için seçimden 1 yıl önce yapılması gerekiyor.
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