Son dakika: Başkan Erdoğan Antalya Diplomasi Forumu’nda NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü

BAŞKAN ERDOĞAN, NURSULTAN NAZARBAYEV İLE GÖRÜŞTÜ

Bu görüşme sonrası da diplomasi trafiğine devam eden Başkan, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'i kabul etti.

Başkan Erdoğan'ın konakladığı otelde basına kapalı gerçekleşen görüşme, 35 dakika saat sürdü.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkanvekili ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

"BARIŞIN DÜNYASINI KURMAYA MECBURUZ"

Öte yandan Başkan Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nda yaptığı konuşmada verdiği "Hep birlikte biz barışın dünyasını kurmaya mecburuz, savaşın değil. (We have to build a world of peace, not war.)" mesajını sosyal medya hesaplarından Türkçe ve İngilizce olarak paylaştı.