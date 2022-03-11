Son dakika: Başkan Erdoğan Antalya Diplomasi Forumu'nda NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu nedeniyle Türkiye’de bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. Bu görüşme sonrası da diplomasi trafiğine devam eden Başkan, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'i kabul etti.
SON DAKİKA HABERLERİ | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, "Antalya Diplomasi Forumu"nun açılışının ardından ikili görüşmelerine devam ediyor.
Başkan Erdoğan, konakladığı otelde, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabul, 35 dakika sürdü.
Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu.
BAŞKAN ERDOĞAN, NURSULTAN NAZARBAYEV İLE GÖRÜŞTÜ
Bu görüşme sonrası da diplomasi trafiğine devam eden Başkan, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'i kabul etti.
Başkan Erdoğan'ın konakladığı otelde basına kapalı gerçekleşen görüşme, 35 dakika saat sürdü.
Görüşmede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkanvekili ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan da hazır bulundu.
"BARIŞIN DÜNYASINI KURMAYA MECBURUZ"
Öte yandan Başkan Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nda yaptığı konuşmada verdiği "Hep birlikte biz barışın dünyasını kurmaya mecburuz, savaşın değil. (We have to build a world of peace, not war.)" mesajını sosyal medya hesaplarından Türkçe ve İngilizce olarak paylaştı.
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