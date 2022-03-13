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Unkapanı Köprüsü'nde yine açılma yaşandı

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Giriş Tarihi: 13.03.2022 Güncelleme Tarihi: 13.03.2022
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Unkapanı Köprüsü’nde yine açılma yaşandı

Son dakika haberine göre: İstanbul'da Unkapanı Köprüsü bağlantı noktalarında yeniden açılma yaşandı. Açılmanın trafiği tehlikeye düşürecek boyutlarda olmadığının tespit edilmesiyle köprü tekrar trafiğe açıldı.

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