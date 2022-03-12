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Emine Erdoğan Antalya Diploması Forumu’nda konuştu: Savaşın karanlık yüzü, insanlığın üzerine bir kez daha çöktü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.03.2022
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Emine Erdoğan Antalya Diploması Forumu’nda konuştu: Savaşın karanlık yüzü, insanlığın üzerine bir kez daha çöktü

Antalya Diploması Forumu’na katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Ukrayna'da savaşın karanlık yüzünün bir kez daha insanlığın üzerine çöktüğünü belirterek, "Ukrayna’da hepimizi büyük bir kedere sürükleyen savaş karşısında gösterilen refleks maalesef diğer mazlum haklar için eşit gösterilmedi. Hangi ırktan hangi inançtan olursa olsun bir çocuğun bir kadının savaşın karşısında çektiği acı yaşadığı korku hepsi eşittir. Bir göz yaşının diğerine üstünlüğü olabilir mi? O yüzden bugünü bir milat olarak alıp hali hazırdaki tüm savaşlar karşısında birlik olalım" dedi.

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