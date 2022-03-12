Son dakika: Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran İnsansız Savaş Uçağı (MİUS) paylaşımı: Yolda geliyor, takipte kalın

BAYRAKTAR KIZILELMA

Bugün Twitter hesabından MİUS ile ilgili 2018'de attığı tweeti alıntılayarak paylaşımda bulunan Selçuk Bayraktar, "Üretim hattına 3 buçuk yıl sonra daha büyük ve daha çevik bir balık girdi. MİUS - İnsansız Savaş Uçağı: Bayraktar KIZILELMA. Yolda geliyor, takipte kalın..." ifadelerini kullandı.

YOLDA, GELİYOR... TAKİPTE KALIN

Selçuk Bayraktar, 2018 yılında MİUS ile ilgili yaptığı paylaşımda "Üretim hattına büyük bir uçan baluk girdi. Yolda, geliyor... Takipte kalın." demişti.



