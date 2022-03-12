Son dakika: Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran İnsansız Savaş Uçağı (MİUS) paylaşımı: Yolda geliyor, takipte kalın
Son dakika haberine göre Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'dan insansız savaş uçağı 'MİUS' paylaşımı geldi. Bayraktar sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Üretim hattına 3 buçuk yıl sonra daha büyük ve daha çevik bir balık girdi." ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağının 2023'te göklerde olacağını söyleyen Selçuk Bayraktar, "Bayraktar TB3 ve MİUS bir gün devreye girerlerse, nasıl ki bayraktar TB2 SİHA'larımız filolar halinde uçarak muharebe tarihinde paradigma dönüşümüne neden oldular, bu uçaklar da devrim yapacaklar. Biraz daha büyük bir uçak bayraktar TB3, büyük derken biraz daha ağır bir uçak. 200 kilo civarında ve gemiden gemiye nerdeyse en ufak müdahale olmadan inip kalkma kabiliyetine sahip olacak şekilde tasarlanıyor." demişti.
BAYRAKTAR KIZILELMA
Bugün Twitter hesabından MİUS ile ilgili 2018'de attığı tweeti alıntılayarak paylaşımda bulunan Selçuk Bayraktar, "Üretim hattına 3 buçuk yıl sonra daha büyük ve daha çevik bir balık girdi. MİUS - İnsansız Savaş Uçağı: Bayraktar KIZILELMA. Yolda geliyor, takipte kalın..." ifadelerini kullandı.
YOLDA, GELİYOR... TAKİPTE KALIN
Selçuk Bayraktar, 2018 yılında MİUS ile ilgili yaptığı paylaşımda "Üretim hattına büyük bir uçan baluk girdi. Yolda, geliyor... Takipte kalın." demişti.
Bayraktar KIZILELMA ses hızına yakın bir seyir süratiyle görev yapacak. Sonraki süreçte ise ses hızının üstüne çıkarak süpersonik kabiliyette olacak. Bayraktar KIZILELMA 1.5 tona yakın mühimmat ve faydalı yük kapasitesine sahip olacak. Hava-Hava, Hava-Yer akıllı füzeleri ve seyir füzeleri taşıyabilecek. Radara az görünür tasarıma sahip olması için mühimmatlarını gövde içinde taşıyabilecek. Radar görünmezliğinin ön planda olmadığı görevlerde mühimmatlarını kanat altında da olabilecek.
Bayraktar KIZILELMA yakalama kabloları ve kanca yardımı ile gemiye inebilecek. Hava aracı tasarımında dünyadaki diğer insansız savaş uçaklarından ayıran unsur ise dikey kuyrukları ve önde bulunan kanard dediğimiz yatay kontrol yüzeyleri olmasıdır. Bu kontrol yüzeyleri sayesinde agresif manevra kabiliyetine sahip olacak.
Savunma, havacılık ve uzay fuarı SAHA EXPO 2021'in ikinci gününde Baykar Savunma ve Ukraynalı Ivchenko-Progress Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) için sözleşme imzaladı. MİUS Projesi için imzalanan sözleşme AI-322F Turbofan Motor Tedarikini ve AI-25TLT Turbofan Motor Entegrasyonunu kapsamakta.
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