Selçuk Bayraktar’dan çarpıcı açıklama: Şu anda dünya İHA değil ’Bayraktar uçuyor’ diyor

"ŞU AN DÜNYADA İNSANSIZ HAVA ARACI YERİNE 'ŞURADA BAYRAKTAR UÇUYOR' DENİYOR"

Bayraktar, adalete ve ahlaka oturmayan sosyal sistemlerin kalıcı ve sürdürülebilir olmayacağını belirtti.

Zorlu yollardan geçtiklerini ve o sistemlere uymaları halinde bugün milli insansız hava araçlarının olamayacağını anlatan Bayraktar, "İsrail hakimdi bütün sisteme yüzde 85 oranında. İnsansız hava aracının ismi Heron'du Türkiye'de. Şu an dünyada insansız hava aracı yerine devlet liderleri 'Şurada Bayraktar uçuyor.' diyorlar, yani 'İHA' demiyorlar, 'Bayraktar uçuyor.' diyorlar. İşte Bayraktar şarkıları çıkıyor, bayağı böyle hit falan oluyorlar." dedi.

Bayraktar, Kovid-19 salgını sürecinde üretilen yerli solunum cihazlarının hikayesinden de bahsetti. Kısa sürede seri imalata hazır hale gelindiğini, gece gündüz çalıştıklarını anlatan Bayraktar, Türkiye'nin bu cihazları ihtiyacı olan ülkelere hediye ettiğini söyledi.

İHA'LAR DÜNYAYA İHRAÇ EDİLİYOR

Selçuk Bayraktar, insansız hava araçlarının dünyanın birçok ülkesine ihraç edildiğini ve birçok yerde kullanıldığını, Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ'da aktif bir şekilde görev yaptığını ve bu nedenle hem kendisine hem rahmetli babası Özdemir ve ağabeyi Haluk Bayraktar'a Azerbaycan tarafından devlet nişanı verildiğini ve bununla gurur duyduğunu aktardı.

Seminerin ardından Bayraktar, BTÜ yerleşkesindeki Özdemir Bayraktar Teknofest Atölyesi'nin açılışını da gerçekleştirdi, öğrencilerin yaptıkları çalışmaları inceleyerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Program sonrasında BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, Bayraktar'a hediye takdim etti. Etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri Muhammet Zeki Durak, üniversite öğretim görevlileri ile çok sayıda öğrenci katıldı.