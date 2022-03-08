Türk’ün silahı geleceğe damga vuracak! Selçuk Bayraktar’dan heyecan veren TB 3 ve MİUS sözleri

Şu an bunun; Bayraktar TB-3'ün geliştirme faaliyetleri devam ediyor. 1200 kilogram civarında bir uçak ve gemiden neredeyse en ufak bir müdahale olmadan inip, kalkma kabiliyetine sahip olacak şekilde tasarlanıyor. Bu aracımız, karadan da görevini yapabilir aynı şekilde. MİUS da 6 ton civarında az görünür nitelikte tasarladığımız, bir sonraki yılda da ilk prototipinin ilk uçuşunu hedeflediğimiz ülkemizin ilk insansız savaş uçağı. Yine kısa pistli gemilere inip, kalkma özelliğine sahip olacak şekilde tasarladık" diye konuştu.

