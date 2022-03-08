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Türk'ün silahı geleceğe damga vuracak! Selçuk Bayraktar'dan heyecan veren TB 3 ve MİUS sözleri
BAYKAR Teknoloji Lideri (CTO) Selçuk Bayraktar, insansız savaş uçağının ilk prototipinin ilk uçuşunu gelecek yıl hedeflediklerini belirterek, "Bayraktar TB-3 hem de Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) bir gün devreye girerlerse nasıl ki Bayraktar TB-2 SİHA'larımız filolar halinde uçarak muharebe tarihinde paradigma dönüşümüne neden oldular, bu uçaklar da muharebede devrim yapacaklar" dedi.
Giriş Tarihi: 08.03.2022 16:14Güncelleme Tarihi: 08.03.2022 16:23