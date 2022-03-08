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Haberler Galeri Türk'ün silahı geleceğe damga vuracak! Selçuk Bayraktar'dan heyecan veren TB 3 ve MİUS sözleri

Türk'ün silahı geleceğe damga vuracak! Selçuk Bayraktar'dan heyecan veren TB 3 ve MİUS sözleri

BAYKAR Teknoloji Lideri (CTO) Selçuk Bayraktar, insansız savaş uçağının ilk prototipinin ilk uçuşunu gelecek yıl hedeflediklerini belirterek, "Bayraktar TB-3 hem de Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) bir gün devreye girerlerse nasıl ki Bayraktar TB-2 SİHA'larımız filolar halinde uçarak muharebe tarihinde paradigma dönüşümüne neden oldular, bu uçaklar da muharebede devrim yapacaklar" dedi.

Giriş Tarihi: 08.03.2022 16:14 Güncelleme Tarihi: 08.03.2022 16:23
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Türk’ün silahı geleceğe damga vuracak! Selçuk Bayraktar’dan heyecan veren TB 3 ve MİUS sözleri

Gebze Teknik Üniversitesi konferans salonunda öğrencilerle bir araya gelen Selçuk Bayraktar, teknoloji alanındaki deneyimlerini aktardı.

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Türk’ün silahı geleceğe damga vuracak! Selçuk Bayraktar’dan heyecan veren TB 3 ve MİUS sözleri

Muharebede devrimi gerçekleştirecek uçakların yapıldığını söyleyen Bayraktar, "Bayraktar TB-3 dediğimiz gemiye konuşlu SİHA, dünyanın ilk gemiye konulu SİHA'sı olacak. Helikopter İHA'lar var onlar daha kompleks platformlar. Sabit kanatlı bir insansız hava aracı olarak geliştirdiğimiz bir platform.

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Türk’ün silahı geleceğe damga vuracak! Selçuk Bayraktar’dan heyecan veren TB 3 ve MİUS sözleri

MİUS dediğimiz insansız hava araçlarıyla birlikte bu araçlar hem Bayraktar TB-3 hem de Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) bir gün devreye girerlerse nasıl ki Bayraktar TB-2 SİHA'larımız filolar halinde uçarak muharebe tarihinde paradigma dönüşümüne neden oldular, bu uçaklar da muharebede devrim yapacaklar.

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Türk’ün silahı geleceğe damga vuracak! Selçuk Bayraktar’dan heyecan veren TB 3 ve MİUS sözleri

Şu an bunun; Bayraktar TB-3'ün geliştirme faaliyetleri devam ediyor. 1200 kilogram civarında bir uçak ve gemiden neredeyse en ufak bir müdahale olmadan inip, kalkma kabiliyetine sahip olacak şekilde tasarlanıyor. Bu aracımız, karadan da görevini yapabilir aynı şekilde. MİUS da 6 ton civarında az görünür nitelikte tasarladığımız, bir sonraki yılda da ilk prototipinin ilk uçuşunu hedeflediğimiz ülkemizin ilk insansız savaş uçağı. Yine kısa pistli gemilere inip, kalkma özelliğine sahip olacak şekilde tasarladık" diye konuştu.

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Türk’ün silahı geleceğe damga vuracak! Selçuk Bayraktar’dan heyecan veren TB 3 ve MİUS sözleri

'AKILLI UÇAN MOBİLİTENİN HAYATIMIZA GİRECEĞİNİ GÖRÜYORUZ'
Birçok alanda mobilitelerin insan hayatına girdiğini kaydeden Bayraktar, "Zirai ilaçlamadan tutun, afet gönüllülerine yardım götürmeye ya da dağ başında mahsur kalmış insanlara yardım götürmeye, plazaların camlarını silmekten tutun da çok geniş bir alanda uçan dron taksilere kadar hayatımıza uçan mobilite giriyor.