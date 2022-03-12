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Son dakika | İstanbul'da Unkapanı Köprüsü bugün yine ayrıldı! Alarmın rengi kırmızı! Tekrar kapatıldı

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Giriş Tarihi: 12.03.2022 Güncelleme Tarihi: 12.03.2022
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Son dakika | İstanbul’da Unkapanı Köprüsü bugün yine ayrıldı! Alarmın rengi kırmızı! Tekrar kapatıldı

Son dakika haberi...İstanbul'da Unkapanı Köprüsü, bağlantı noktasındaki ayrılma nedeniyle kapatıldı. Köprü, dün yine ayrılma nedeniyle kapatılmıştı.

Atatürk (Unkapanı) Köprüsü'ndeki trafik akışı, bağlantı noktasında yeniden meydana gelen açılma nedeniyle çift yönlü durduruldu.

Alınan bilgiye göre, dün 5 saat süreyle kapatılan köprüdeki bağlantı noktasında henüz belirlenemeyen nedenle yeniden açılma meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, köprüyü çift yönlü trafiğe kapattı.

Ekiplerin köprüdeki çalışması devam ediyor.

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