Son dakika: Erzurum’da korkutan deprem! 12 Mart 2022 Erzurum derpemi merkez üssü neresi?

Erzurum'da deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından 12 Mart tarihli son depremler listesi açıklandı. Kandilli'den yapılan açıklamada, Erzurum'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği duyuruldu.

Saat 13.39'da yerin 7.2 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre ilçelerde de hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.