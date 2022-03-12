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Son dakika: Erzurum'da korkutan deprem! 12 Mart 2022 Erzurum derpemi merkez üssü neresi?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.03.2022
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Son dakika: Erzurum’da korkutan deprem! 12 Mart 2022 Erzurum derpemi merkez üssü neresi?

Son dakika... Erzurum'da korkutan bir deprem meydana geldi. Saat 13.39'da yerin 7.2 kilometre altında gerçekleşen depremin ardından 4 artçı deprem gerçekleşti. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. 12 Mart 2022 Erzurum derpemi merkez üssü neresi? Erzurum depremi nerede oldu? İşte 12 Mart Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Erzurum'da deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından 12 Mart tarihli son depremler listesi açıklandı. Kandilli'den yapılan açıklamada, Erzurum'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği duyuruldu.

Saat 13.39'da yerin 7.2 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre ilçelerde de hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

SON DEPREMLER (12 MART 2022)

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.03.12 14:03:33 39.6503 41.1013 22.1 -.- 1.6 -.- KARASEYH-CAT (ERZURUM) İlksel
2022.03.12 14:00:30 39.6213 41.1220 27.1 -.- 1.4 -.- BUDAKLAR-CAT (ERZURUM) İlksel
2022.03.12 13:57:48 36.1528 33.5562 0.0 -.- 0.6 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2022.03.12 13:50:21 39.6220 41.1102 1.4 -.- 1.9 -.- BUDAKLAR-CAT (ERZURUM) İlksel

2022.03.12 13:48:04 39.6293 41.0637 27.2 -.- 1.4 -.- BUDAKLAR-CAT (ERZURUM) İlksel
2022.03.12 13:39:24 39.6352 41.0867 7.2 -.- 4.0 -.- BUDAKLAR-CAT (ERZURUM) İlksel
2022.03.12 13:35:36 35.5595 26.4780 14.1 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2022.03.12 13:04:31 40.1775 30.7713 2.9 -.- 1.1 -.- ASAGIKINIK-GOYNUK (BOLU) İlksel
2022.03.12 13:00:49 40.1787 30.7688 4.5 -.- 1.5 -.- ASAGIKINIK-GOYNUK (BOLU) İlksel

2022.03.12 12:58:01 40.1835 30.6895 19.6 -.- 1.4 -.- YUKARIKINIK-GOYNUK (BOLU) İlksel
2022.03.12 12:54:49 40.2763 30.8708 18.6 -.- 1.2 -.- HASANLAR-GOYNUK (BOLU) İlksel
2022.03.12 12:44:14 36.2555 33.7240 0.0 -.- 1.0 -.- AKDERE-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2022.03.12 12:39:27 38.6728 25.4615 14.0 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.03.12 12:35:23 40.2302 30.0275 0.0 -.- 1.2 -.- VEZIRHAN-(BILECIK) İlksel

2022.03.12 11:57:06 38.6355 25.2792 8.0 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.03.12 11:55:01 37.0963 38.7563 0.0 -.- 1.6 -.- SAHINLER-(SANLIURFA) İlksel
2022.03.12 11:51:02 39.4103 31.5608 0.0 -.- 1.4 -.- TEKOREN-SIVRIHISAR (ESKISEHIR) İlksel
2022.03.12 11:38:15 38.0880 26.9878 10.3 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.03.12 10:34:36 37.9917 29.0947 6.7 -.- 1.8 -.- HAYTABEY-(DENIZLI) İlksel
2022.03.12 10:10:33 34.7895 25.2587 13.7 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.03.12 08:52:48 36.9038 27.5663 4.4 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.03.12 08:20:43 35.8588 30.9900 9.5 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2022.03.12 08:14:54 36.9317 29.7805 30.6 -.- 1.6 -.- CIVGALAR-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel

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