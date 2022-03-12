12 Mart 2022, Cumartesi
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Son dakika: Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran İnsansız Savaş Uçağı (MİUS) paylaşımı: Yolda geliyor, takipte kalın
Son dakika haberine göre Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'dan insansız savaş uçağı 'MİUS' paylaşımı geldi. Bayraktar sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Üretim hattına 3 buçuk yıl sonra daha büyük ve daha çevik bir balık girdi." ifadelerini kullandı.