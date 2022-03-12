CHP'de büyük kriz! Tacizin üstü örtüldü! Genel merkeze tepkiler çığ gibi! Kılıçdaroğlu kadınların sesini duyacak mı?
CHP Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak’ın partili kadınlara yönelik taciz dosyası genel merkez tarafından örtbas edildi. Taciz raporunu açıklamayan genel merkeze ise kadınlar tepki gösterdi.
Kocaeli'nde kadınlar, CHP Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak'ın partili kadınları taciz ettiği iddiasıyla ilgili hazırlanan raporun açıklanmamasını protesto etti. Kadınlar, taciz mağduru kadınların baskı altına alındığını ve failin korunduğunu belirterek CHP yönetimine tepki gösterdi.
Taciz edilen kadınlar hem Kocaeli İl Başkanlığı'na hem de Genel Merkez'e Koçak'ın tacizlerini ileterek şikâyetçi oldu. Bunun üzerine Genel Merkez, iddiaları araştırmak üzere Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ı görevlendirdi. Vekiller Kocaeli'ne gidip taciz iddiasında bulunan partili kadınlarla konuşarak rapor hazırlayıp CHP yönetimine sundu. Fakat sunulan rapor ve incelemenin sonucu kimseyle paylaşılmadı. Raporun açıklanmaması üzerine önceki akşam ilçe başkanlığı önünde toplanan kadınlar protesto gösterisi düzenledi.
'KADINLARA BASKI YAPILDI'
Kocaeli Kadın Platformu ve Kocaeli İstanbul Sözleşmesi İnisiyatifi üyesi kadınlar, önceki akşam CHP Kocaeli İl Başkanlığı önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada, "CHP Derince İlçe Başkanı hakkında taciz iddiaları olduğunu öğrendik. Bu iddialar üzerine CHP İl Yönetimi ile görüşme talep ederek bu iddialara karşı nasıl bir süreç yürütüldüğünü öğrenmek istedik. Ancak bizler için oldukça vahim geçen bu görüşmede kadının beyanı esastır ilkesinin açıkça görmezden gelindiğini, tacize maruz kaldığını ifade eden kadınların defalarca çeşitli kişilerin sorgulamalarına maruz bırakıldığını, böylece üzerlerindeki baskının derinleştirildiğini öğrendik. Bu görüşmede mağduru suçlayan, fail şüphesi bulunanı ise koruyan ifadeler kullanılmıştır. Fail şüphesi bulunan kişi görevine devam etmektedir" denildi.
Evli ve 2 çocuk babası CHP Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak, iddialara göre partinin kadın kolları ve gençlik kollarında bulunan bazı üye ve yöneticilere samimi mesajlar atıp, birlikte alkol almaya çağırarak veya gece geç saatlerde görüntülü aramalar yaparak tacizde bulundu. Tacize uğrayan kadınlar CHP İl Başkanlığı ve Genel Merkez'e şikâyetlerde bulundu. Birkan Koçak'ın bir toplantı esnasında kendisi hakkında tacizci iddiasında bulunan kadın yönetciyi cumhuriyet savcılığına şikâyet ettiği öğrenildi.
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