Sözde araştırma merkezi DİTAM başkanından skandal 'sınır ötesi operasyon' açıklaması! CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu sözlere sessiz kaldı
Son dakika haberi... Diyarbakır’da sözde araştırma merkezi başkanının “sınır ötesi operasyonlar dursun, bunlar halkı ezme operasyonudur” sözlerine Kılıçdaroğlu sessiz kaldı.
Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezince (DİTAM) bir otelde düzenlenen "Tigris Diyalogları Türkiye'de Muhalefet ve CHP'nin Tutumu Toplantısı" düzenlendi. Toplantıya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.
DİTAM Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Vural toplantının açılış konuşmasında, Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.
Türkiye'de kutuplaşmaya son verilmesi gerektiğini dile getiren Vural, "Sayın Genel Başkan özellikle birkaç aydır yüzleşme konusunu Türkiye'nin gündemine soktu.
Çok iyi etti Türkiye'nin gerçekten yüzleşmeye ihtiyacı var. Özellikle geçmişiyle yüzleşmesi lazım. Burada bir art niyet de taşımadan tarafların hoşgörü içerisinde bu helalleşmeyi yapması lazım.
Genel Başkanın Türkiye'ye demokrasi gelecekse bunun yolu Diyarbakır'dan geçer söyleminin artık vücut bulması lazım." diye konuştu.
Vural, TSK'nin PKK'lı teröristlere yönelik sınır ötesi operasyonlarına ilişkin, "Özellikle bu güneye ve Rojava'ya yapılan askeri baskınların, askeri operasyonların artık son bulması gerekir diye düşünüyoruz.
Çünkü bunlar artık normal bir terör operasyonu falan değil, bu artık biraz da bir halkı ezme operasyonudur." ifadelerini kullandı.
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