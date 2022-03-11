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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yine kendisiyle çelişti! "Yargı bağımsızlığı" dedi, Demirtaş ve Kavala'yı serbest bırakacağını söyledi

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Giriş Tarihi: 11.03.2022 Güncelleme Tarihi: 11.03.2022
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yine kendisiyle çelişti! Yargı bağımsızlığı dedi, Demirtaş ve Kavala’yı serbest bırakacağını söyledi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, çelişkili açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Yargı bağımsızlığından söz eden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'yı serbest bırakacaklarını dile getirdi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'yı iktidara gelir gelmez serbest bırakacaklarını ifade etti. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri, sık sık bahsettiği yargı bağımsızlığı ile çelişti. İktidarı yargı kararlarına müdahale etmek ile suçlayan ve adaleti tesis edecekleri vaadinde bulunan Kılıçdaroğlu'nun yargının hükmündeki bir konuda, "Serbest bırakacağız" şeklinde net bir ifade kullanması eleştirildi.

KILIÇDAROĞLU: SELAHATTİN DEMİRTAŞ VE OSMAN KAVALA'YI SERBEST BIRAKACAĞIZ

Gezi ve 15 Temmuz Darbe Girişimi suçlamasından yargılanan Osman Kavala ile terör suçlarından yargılanan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakıp bırakmayacaklarına ilişkin soruya yanıt veren Kılıçdaroğlu net bir ifade kullandı.

Kılıçdaroğlu, "Selahattin Demirtaş'ı da, Osman Kavala'yı da, askeri öğrencileri de, gazetecileri de ne kadar haksızlığa uğramış onlara göre düşünce mahkumları varsa, tamamını serbest bırakacağız. Selahattin Demirtaş ile en fazla görüşen milletvekilleri de CHP'li vekillerdir. Onu da bilmenizi isterim" dedi.

YARGI BAĞIMSIZLIĞI SÖZLERİ İLE ÇELİŞTİ

CHP lideri Kılıçdaroğlu mevcut iktidarı yargıya müdahalede bulunmak ve baskı kurmak ile itham ediyor. Kılıçdaroğlu, ekonomi dahil birçok konuda atacakları adımın temelini yargı bağımsızlığının oluşturduğunu ifade ediyor.

Kılıçdaroğlu, sık sık hakimlerin hür iradelerine de vurgu yapıyor. Ancak Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır'da kesin ifadelerle, dosyalardaki delil ve detayları bilmeden, 'Serbest bırakacağız' ifadesini kullanmasının bu tutumu ile çeliştiği belirtiliyor.

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