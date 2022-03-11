CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yine kendisiyle çelişti! "Yargı bağımsızlığı" dedi, Demirtaş ve Kavala'yı serbest bırakacağını söyledi

Kılıçdaroğlu, "Selahattin Demirtaş'ı da, Osman Kavala'yı da, askeri öğrencileri de, gazetecileri de ne kadar haksızlığa uğramış onlara göre düşünce mahkumları varsa, tamamını serbest bırakacağız. Selahattin Demirtaş ile en fazla görüşen milletvekilleri de CHP'li vekillerdir. Onu da bilmenizi isterim" dedi.