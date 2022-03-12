Bursa elektrik kesintisi son dakika: Bursa, Osmangazi, Nilüfer elektrikler ne zaman gelecek?

Bursa, Osmangazi, Nilüfer elektrikler ne zaman gelecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dağıtım şirketinden yapılan açıklamada "Planlı kesintilerde bölgenin tamamı mevcut elektrik kesintisinden etkilenmeyebilir. Elektrik kesintisinden etkileneceğiniz durumlar için kayıtlı telefon numaranız aracılığıyla tarafınıza SMS ile bilgilendirme yapılacaktır." ifadelerine yer verildi. İşte, Bursa, Osmangazi, Nilüfer elektrikler ne zaman gelecek?