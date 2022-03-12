Bursa elektrik kesintisi son dakika: Bursa, Osmangazi, Nilüfer elektrikler ne zaman gelecek?
Bursa, Osmangazi, Nilüfer elektrikler ne zaman gelecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 10-11-13 Mart tarihleri arasında Bursa'da bazı ilçelerde planlı elektrik kesintisi yapılacağı belirtildi. İşte, Bursa, Osmangazi, Nilüfer elektrikler ne zaman gelecek?
Bursa, Osmangazi, Nilüfer elektrikler ne zaman gelecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dağıtım şirketinden yapılan açıklamada "Planlı kesintilerde bölgenin tamamı mevcut elektrik kesintisinden etkilenmeyebilir. Elektrik kesintisinden etkileneceğiniz durumlar için kayıtlı telefon numaranız aracılığıyla tarafınıza SMS ile bilgilendirme yapılacaktır." ifadelerine yer verildi. İşte, Bursa, Osmangazi, Nilüfer elektrikler ne zaman gelecek?
Bugünden itibaren başayarak 12 Mart Cumartesi gününe kadar Bursa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak.
İşte kesinti yapılacak noktalar:
10.03.2022
10 Mart Perşembe günü 13:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, ALTINOVA mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
10 Mart Perşembe günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, ALTINOVA, DOĞANEVLER mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
10 Mart Perşembe günü 18:00 - 19:30 saatleri arasında BURSA ili, GEMLİK ilçe, HİSAR, UMURBEY mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
10 Mart Perşembe günü 10:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, İZNİK ilçe, ÇAKIRCA mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
11.03.2022
11 Mart Cuma günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, PANAYIR mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
12.03.2022
12 Mart Cumartesi günü 09:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, TUNA mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
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