CHP’li 11 Büyükşehir Belediyesi’nden toplu ulaşıma zam kararı! İstanbul, Ankara, İzmir...

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle tüm dünya ile birlikte Türkiye'de benzin fiyatları yükselirken, CHP'li belediyeler toplu taşıma sistemlerinde zam yapmak için kolları sıvadı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş'ın imzasıyla yayımlanan açıklamada ulaşım ücretlerine zam yapılacağı paylaşıldı.