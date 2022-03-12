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Son dakika | Diyarbakır'da Eren Kış-31 operasyonu başladı! Yüzlerce personel peşlerinde

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Giriş Tarihi: 12.03.2022 Güncelleme Tarihi: 12.03.2022
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Son dakika | Diyarbakır’da Eren Kış-31 operasyonu başladı! Yüzlerce personel peşlerinde

Son dakika haberi...İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır’da 1130 personelin katılımıyla Eren Kış-31 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik operasyonu başlatıldı

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır İlinde "EREN KIŞ-31 (DİYARBAKIR-ARIKLI) J.UZM.ÇVŞ. MEHMET ÇELİK" Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando, Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1130) personel [(73) operasyonel tim] görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.

*Kamuoyuna saygıyla duyurulur*

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