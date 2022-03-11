Başkan Erdoğan’a hakaret eden Sedef Kabaş hakim karşısında! Yargılanmasına başlandı

Kabaş'ın kimlik tespitinin ardından savunması ve sorgusuna başlandı. Suçlamaları kabul etmeyen Kabaş, Cumhurbaşkanına hakaret gibi bir kastı olmadığını savundu. Kabaş, daha önce emniyet ve savcılıktaki ifadelerinde olduğu gibi Cumhurbaşkanına yönelik sarf ettiği sözün bir atasözü olduğunu söyledi.

Sedef Kabaş, "Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur" demişti.

Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik bu sözleri kamuoyunun tepkisini çekmişti.