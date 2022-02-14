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Son dakika: Sedef Kabaş iddianamesi kabul edildi

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Giriş Tarihi: 14.02.2022 Güncelleme Tarihi: 14.02.2022
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Son dakika: Sedef Kabaş iddianamesi kabul edildi

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş için hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede Kabaş'ın 12 yıl hapsi isteniyor.

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