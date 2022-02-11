Son dakika: Başkan Erdoğan’a hakaret eden Sedef Kabaş’ın 11 yıl 8 ay hapsi isteniyor

BAŞKAN ERDOĞAN KABAŞ VE TELE 1'E DAVA AÇMIŞTI

Başkan Erdoğan, televizyon programında kendisine hakaret ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Sedef Kabaş'a ve kanalın bağlı olduğu şirket adına Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Sakar hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

NE OLMUŞTU?

Sedef Kabak skandal sözlerle TELE 1 ekranlarında yayınlanan ve Uğur Dündar'ın sunduğu Demokrasi Arenası programında CHP Grupbaşkanvekili Engin Özkoç ve CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun da konuk olduğu programda imza attı.

Kabaş, "Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Hadi onu söylemeyeyim büyükbaş diyeyim. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz o saray ahır olur." şeklinde skandal ifadeler kullandı.