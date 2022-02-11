Son dakika: Başkan Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş'ın 11 yıl 8 ay hapsi isteniyor
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili iddianame hazırlandı. Kabaş hakkında iki ayrı suçtan 11 yıl 8 aya kadar hapsi isteniyor.
Son dakika haberi... Hazırlanan iddianamede Gazeteci Sedef Kabaş hakkında zincirleme şekilde "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 7 yıla kadar hapis talep edilirken, bakanlar Süleyman Soylu ve Adil Karaismailoğlu'na yönelik sözleri nedeniyle de "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan toplam 4 yıl 8 aya kadar hapsi istendi.
BAŞKAN ERDOĞAN KABAŞ VE TELE 1'E DAVA AÇMIŞTI
Başkan Erdoğan, televizyon programında kendisine hakaret ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Sedef Kabaş'a ve kanalın bağlı olduğu şirket adına Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Sakar hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
NE OLMUŞTU?
Sedef Kabak skandal sözlerle TELE 1 ekranlarında yayınlanan ve Uğur Dündar'ın sunduğu Demokrasi Arenası programında CHP Grupbaşkanvekili Engin Özkoç ve CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun da konuk olduğu programda imza attı.
Kabaş, "Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Hadi onu söylemeyeyim büyükbaş diyeyim. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz o saray ahır olur." şeklinde skandal ifadeler kullandı.
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