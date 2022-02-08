Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Sedef Kabaş ve Fırat Sakar'a tazminat davası
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, televizyon programında kendisine hakaret ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Sedef Kabaş'a ve kanalın bağlı olduğu şirket adına Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Sakar hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
Bir televizyon programında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik söylediği sözleri nedeniyle Sedef Kabaş hakkında soruşturma başlatılmıştı. Sedef Kabaş hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Başkan Erdoğan, avukatları aracılığıyla mahkemeye başvurarak Kabaş ve televizyon kanalının bağlı olduğu şirket adına Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Sakar hakkında tazminat davası açtı.
"TELEVİZYON PROGRAMINDAKİ İFADELER ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRLARI AŞMAKTADIR"
İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesine sunulan dava dilekçesinde, "Davalı çıkmış olduğu televizyon programında kullanmış olduğu ifadelerle, Recep Tayyip Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırı kastıyla şeref, haysiyet ve onuruna yönelik fevkalade ağır hakaret, saldırı ve iftirada bulunmuştur. Fırat Sakar'da Basın Kanunu'nun 13'üncü maddesi gereğince hukuki olarak sorumludur" denildi. Mahkemeye sunulan dilekçede, "Her ne kadar demokratik toplumun bir gereksinimi olan ifade özgürlüğü kanunlarla teminat altına alınmış olsa da Müvekkilimin kişilik hakkını zedeleyen bahse konu televizyon programındaki ifadeler özgürlüğünün sınırları aşmaktadır" ifadelerine yer verildi.
Davanın kabulünün talep edildiği dilekçede, 250 bin TL'lik manevi tazminatın programın yayınlandığı tarih olan 14 Ocak'tan itibaren yasal faizi ile ödenmesine hükmedilmesi istendi. Dava dilekçesinin gönderildiği İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi, davalı tarafa cevap dilekçesi hazırlamaları için iki hafta süre verilmesi ile davalıların sosyoekonomik durumunun tespiti için kolluk birimlerine yazı yazılmasına karar verdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kayseri ve Niğde'de yarın okullar tatil mi? 9 Şubat Çarşamba Kayseri'de okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
- 9 Şubat hangi illerde okullar tatil olacak? Yarın okullar kar tatili olacak mı? Kütahya, Eskişehir, Isparta, Afyon...
- Oscar adayları kimdir? 2022 Oscar adayları kim oldu? Oscar adayı hangi filmler?
- Ek ders ücreti ne zaman yatacak? 2022 ek ders ücreti yattı mı, ne kadar olur?
- NBA All-Star maçı ne zaman hangi kanalda? NBA All-Star maçı saat kaçta?
- İşçiye en düşük 8.673 TL ikramiye verilecek! 2022 kamu işçisi ilave tediye ödemeleri ne zaman? Kim ne kadar alacak?
- Gökhan Göz kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Şile’de polislere silah sallayan Gökhan Göz kim?
- Şubat ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası Şubat ayı PPK faiz kararı ne olacak?
- BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? MEB 2022 BİLSEM ön değerlendirme yetenek alanı sınavları hangi aylar olacak?
- 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları sözleri! 2022 sevgiliye en güzel romantik sözler mesajlar!
- TOKİ Konya Yozgat kura sonuçları isim listesi! 8 Şubat TOKİ Konya Yozgat kura tercih sonuçları açıklandı mı?
- Nafaka yasası son durum: Nafaka düzenlemesi ile sistem değişiyor! Adalet Bakanlığı süresiz nafaka kalktı mı?