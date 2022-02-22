22 Şubat 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Sedef Kabaş’ın “piyasa dolandırıcılığı” davasında yeni gelişme

Sedef Kabaş’ın “piyasa dolandırıcılığı” davasında yeni gelişme

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.02.2022
ABONE OL
Sedef Kabaş’ın “piyasa dolandırıcılığı” davasında yeni gelişme

“Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan tutuklanan Sedef Kabaş’ın da aralarında olduğu 6’sı gazeteci 38 kişinin “piyasa dolandırıcılığı” yargılandığı davada yeni gelişme yaşandı. Savunmaları alınamadığı için haklarında yakalama kararı çıkarılan 4 sanığın dosyasını ayıran mahkeme, Cumhuriyet savcısından davanın esasına ilişkin mütalaasını hazırlanmasını istedi. Duruşmada olmayan Sedef Kabaş mahkeme tutanağına, “Sanık Sedef Kabaş Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunmaktadır” şeklinde yazıldı.

İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 8'inci duruşması yapıldı. Duruşmaya tutuksuz sanıklar Orhan Kalkan, Mehmet Selçuk Çimşir, Vedat Gürdal ve sanık avukatları ile şikayetçi kurumlar Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) avukatları katıldı. Sedef Kabaş'ın aralarında olduğu diğer sanıklar ise duruşmada yoktu.

"SANIK SEDEF KABAŞ CEZAEVİNDE"

"Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 22 Ocak'ta tutuklanan Kabaş'ın adı tutanağa, "Sanık Sedef Kabaş Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunmaktadır" şeklinde yazıldı.

Duruşmada söz alan BDDK ve SPK avukatları, tüm sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Duruşmaya katılan sanıklardan Vedat Gürdal, "Yazdıklarım, hükümetin ekonomi politikalarına karşı eleştirimdir. Maddi veya manevi çıkarım yoktur. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

ERTELENDİ

Orhan Kalkan ve Mehmet Selçuk Çimşir de da herhangi bir maddi çıkar sağlamadıklarını savunarak, haklarında beraat kararı verilmesini talep etti.
Sanık avukatları ise yapılan haber ve paylaşımlarda banka adı verilmediğini, Sermaye Piyasası Kanunu'na aykırılık yaşanmadığını savundu.
Mahkeme, savunması alınamadığı için hakkında yakalama kararı çıkarılan 4 sanığın dosyasının ayrılmasına karar verdi. Duruşmayı 27 Nisan'a erteleyen hakim, bu tarihe kadar Cumhuriyet savcısının mütalaasını hazırlamasını istedi.

5 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede sanıklar, 2018 yılında Türk Lirası'nın dolar kuru karşısındaki değer kaybına yönelik manipülasyon yapmakla suçlanıyor.

BDDK'nın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı ihbar ve suç duyurusu üzerine soruşturma yapıldığı kaydediliyor. Sanıkların "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

İşte hakim karşısına çıkacağı tarih İŞTE HAKİM KARŞISINA ÇIKACAĞI TARİH
Sedef Kabaş için flaş karar! SEDEF KABAŞ İÇİN FLAŞ KARAR!
Sedef Kabaş kurnazlığı SEDEF KABAŞ KURNAZLIĞI
Furkan Bilgehan Ertem gerçeği ortaya çıktı FURKAN BİLGEHAN ERTEM GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKTI
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA