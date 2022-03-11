Son dakika: Azak Denizi'nde bekleyen Türk gemileri hakkında flaş açıklama
Son dakika haberleri... Denizcilik Genel Müdürlüğü, Azak Denizi'ndeki Rus limanlarında bekleyen Türk gemileri hakkında açıklama yaptı. Denizcilik Genel Müdürlüğü, "Olumsuz hava koşullarından dolayı bazı gemilerimiz Kerch'de beklemekte olup, hava müsadeli varış limanlarına hareket edeceklerdir." ifadelerine yer verdi.
Azak Denizi'ndeki Rus limanlarında bekleyen Türk sahipli 18 gemiden 17'si kalkış yaptı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Rus limanlarında bekleyen 18 gemiden 17'sinin Türkiye'ye gelmek üzere çıkış yaptığını duyurdu.
Denizcilik Genel Müdürlüğü'ndan yapılan açıklamada, "24 Şubat'tan beri Azak Denizi'ndeki Rus limanlarında bekleyen Türk sahipli 18 gemiden 17'si kalkış yaptı, bir gemi Temruk'da yükleme için bekliyor. Olumsuz hava koşullarından dolayı bazı gemilerimiz Kerch'de beklemekte olup, hava müsadeli varış limanlarına hareket edeceklerdir." ifadelerine yer verildi.
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