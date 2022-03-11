Bolu Belediyesi’nde Demirtaş fotoğrafı paylaşan işçi kovuldu! HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu ile CHP’li Tanju Özcan birbirine girdi

"HEM DEMİRTAŞ SAYESİNDE BELEDİYELERİ ALIN, HEM DEMİRTAŞ'I SEVENLERİ İŞTEN ATIN ŞAŞIRMADIK!"

HDP 25. 26. dönem Mardin ve Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan ise Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Demirtaş fotoğrafı paylaşan işçiyi işten çıkarması olayı hakkında sosyal medyadan tepki göstererek şunları söyledi: "Mahire Yentür Bolu Belediyesi temizlik emekçisi bir Kürt kadını. Demirtaş'ın fotoğrafını paylaştı diye işten atıldı.

Başkan Tanju Özcan: "Kararımız kesin ve geri dönülemez" dedi. Hem Selahattin Demirtaş sayesinde belediyeleri alın, hem Demirtaş'ı sevenleri işten atın şaşırmadık!"