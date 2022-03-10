Rusya Ukrayna savaşı İngiltere’ye sıçrar mı? Ordu açıkladı: Emre itaat etmediler

Sözcü, emirlere itaat etmeyen askerleri, İngiltere'ye dönmeleri için aktif ve güçlü şekilde teşvik ettikleri ifadesini kullandı.

İngiltere Savunma Bakanlığı, daha önce tüm hizmet personelinin "bir sonraki ikinci bir emre kadar Ukrayna'ya seyahat etmesinin yasak olduğunu" açıklamıştı.

Bu durumun, "hizmet personeli izinli olsun ya da olmasın" geçerli olduğunu ifade eden bakanlık, Ukrayna'ya seyahat eden personelin "disiplin ve idari sonuçlarla" karşı karşıya kalacağını bildirmişti.