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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog Türkiye'den ayrıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.03.2022
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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog Türkiye’den ayrıldı

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Türkiye'den ayrıldı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Herzog ve eşi Michal Herzog Beyoğlu'ndaki Neve Şalom Sinagogu'nu ziyaret etti, ayine katıldı.

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