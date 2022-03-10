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Son dakika: Başkan Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'yi kabul etti

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Giriş Tarihi: 10.03.2022 Güncelleme Tarihi: 10.03.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’yi kabul etti

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'yi kabul etti. Bakan Kirişci, "Tarım ve orman sektörümüze değer katmak, her alanda üreticimizin, çiftçimizin, vatandaşımızın yüzünü güldürmek için var gücümüzle çalışacağız." dedi.

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