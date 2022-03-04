04 Mart 2022, Cuma
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FETÖ'nün "Kıbrıs İmamı" Fadıl Dinçer'e 12 yıl 6 ay hapis cezası

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.03.2022
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FETÖ’nün Kıbrıs İmamı Fadıl Dinçer’e 12 yıl 6 ay hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Kıbrıs İmamı" olduğu iddiasıyla "Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan yargılanan Fadıl Dinçer, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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