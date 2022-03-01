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Yunanistan’a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.03.2022 Güncelleme Tarihi: 01.03.2022
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Yunanistan’a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Son dakika haberi... Edirne'de, 1’inci derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı.

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