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Tekirdağ merkezli FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.03.2022
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Tekirdağ merkezli FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Tekirdağ merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Düzenlenen operasyonla aktif görevde 7 infaz koruma memuru, 2 şoför ve bir aşçı olmak üzere 10 şüpheli yakalandı.

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