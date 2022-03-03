FETÖ ile mücadele zirvesinde çarpıcı rapor! İtirafçı oranı yüzde 37
İçişleri Bakanlığı'nın ev sahipliğinde, Emniyet KOM Daire Başkanlığı'nın koordinesinde Antalya'da düzenlenen üst düzey güvenlik birimi temsilcilerinin katıldığı Stratejik Araştırmalar Kurulu zirvesinin ayrıntılarına ulaşıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcı vekili Can Tuncay, TSK'da bulunan kripto FETÖ üyelerinin deşifre olmasını sağlayan ankesörlü telefon soruşturmalarının 5 yıllık bilançosunu yaptığı sunumla açıkladı. Verilere göre 5 yılda yurt genelinde bin 668 operasyon gerçekleştirildi.
Fetullahçı Terör örgütü soruşturmaları, İçişleri Bakanlığı'nın ev sahipliğinde çok özel oturumla masaya yatırıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı'nın koordinesinde Antalya'da düzenlenen Stratejik Araştırmalar Kurulu zirvesinde, yurt genelinde FETÖ soruşturmalarını yürüten soruşturma birimlerinin temsilcileri hazırladıkları özel sunumlarla, örgütle mücadelede gelinen son noktanın karnesini çıkardı.
Programda, İzmir Cumhuriyet Başsavcı vekili Can Tuncay'ın ankesörlü telefon soruşturmalarında gelinen son aşamaya ilişkin yaptığı sunum dikkat çekti. Tuncay, verdiği bilgilerle ankesörlü telefon soruşturmalarının 5 yıllık bilançosunu ortaya koydu.
KRİPTOLARI AYIKLAMADA EN ETKİLİ YÖNTEM ANKESÖRLÜ TELEFONLAR
Başsavcı vekili Tuncay yaptığı sunumda, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına mensup kripto askerlerin deşifre edilmesinde en etkili soruşturma yönteminin ankesörlü/kontörlü sabit hat irtibatı olduğunu vurguladı.
Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin 19 Aralık 2019'da verdiği ankesörlü telefonla aranmanın silahlı terör örgütü üyeliği suçu açısından başkaca bir delil aranmaksızın mahkumiyete yeterli olacağının kabulü yönünde verilen karara dikkat çeken Tuncay, ankesörlü telefon soruşturmalarının 5 yıllık tarihsel süreciyle ilgili bilgiler verdi.
TEM DAİRE BAŞKANLIĞI SABİT HAT VERİ HAVUZ SİSTEMİ OLUŞTURDU
Tuncay'ın yaptığı sunumda yer alan bilgiler şu şekilde: İlk ankesörlü telefon operasyonu Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 31 Mart 2017'de gerçekleştirildi. 2 Mart 2018 tarihine kadar her il tarafından o ilde bulunan sabit hatlar baz alınarak işlem yapılıyordu. Ancak örgüt üyesi asker şahısların birden fazla yerde görev yapmaları ve askeri mahrem yapıya askeri öğrencilik döneminden de önce, sivil hayattayken dahil olup mahrem imamlarla ankesörlü telefonla temasa geçtikleri tespiti farklı bir yöntem izlenilmesine yol açtı.
Bu yöntem, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla TEM Daire Başkanlığı tarafından ülke geneli sabit hat veri havuz sorgulama sistemi kurulmasıyla oluşturuldu.
5 YILDA 23 BİN 994 ŞÜPHELİYE GÖZALTI YÜZDE 37'Sİ İTİRAFÇI OLDU
İlk operasyonun yapıldığı tarih olan 31 Mart 2017'den 25 Şubat 2022'ye kadar olan süreçte yurt genelinde toplamda bin 668 ankesörlü telefon operasyonu gerçekleştirildi. 26 bin 208 şüpheliden 23 bin 994'ü gözaltına alındı. 8 bin 711 şüpheli tutuklanırken, 12 bin 857 şüpheli adli kontrolle serbest kaldı. 2 bin 426 şüpheli ise emniyetten serbest bırakıldı.
Soruşturmalarda firari şüpheli sayısı 2 bin 214 olurken, etkin pişmanlıktan faydalanan şüpheli sayısı 8 bin 921 oldu. Hakkında işlem yapılan şüpheli sayısına göre itirafçı oranı yüzde 37 oldu.
İZMİR'DE TEM'İN VERİ HAVUZUNDAN ÖNCE 3 YILDA 758 ŞÜPHELİ
TEM Daire Başkanlığı'nın ülke genelinde sabit hat veri havuzu kullanılmaya başlanmadan önce sadece İzmir'de 2016-2019 yılları arasında 22 ayrı operasyon gerçekleştirildi. 758 şüpheliden 355'i tutuklandı, 82'si faydalı itirafçı olması nedeniyle emniyetten serbest kaldı.
257 şüpheli ise tutuklama istemiyle sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliklerinde ilk kez etkin pişmanlıktan yararlanmaları nedeniyle haklarında kuvvetli suç şüphesi bulunsa da adli kontrolle serbest bırakıldı. 36 şüpheli ise sağlık nedenleri, sonradan değişen delil durumları nedeniyle emniyetten serbest kaldı 28 şüpheli ise firari durumda bulunuyor. İtirafçı oranı ise yüzde 11 oldu.
VERİ HAVUZUNDAN SONRA ŞÜPHELİLER 3 YILDA 3 BİN 635'E ULAŞTI
TEM Daire Başkanlığı'nın veri havuzunun kullanılmaya başlandığı 2019 Aralık ayından 14 Ocak 2022'ye kadar ise toplamda 3 bin 635 şüpheliye yönelik 24 ayrı operasyon yapıldı. Bunlardan 2 bin 290'ı muvazzaf olmasıyla ön plana çıkarken, 682'si muvazzaf olmayan askerdi. 710'u 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ilişiği kesilen askerlerden oluştu.
Toplamda bin 580 şüpheli tutuklandı. 531 şüpheli faydalı itirafçı olarak emniyetten serbest kaldı. Bin 22 şüpheli tutuklama istemiyle sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliklerinde etkin pişmanlıktan yararlanarak adli kontrolle serbest kaldı.
83 şüpheli ise sağlık sorunları nedeniyle emniyetten serbest kalırken, 107 şüpheli operasyon tarihleri öncesinde haklarında daha önce işlem yapılması ve Covid-19 olmaları nedeniyle gözaltı kararları iptal edildi. Toplam firari sayısı ise 340 oldu. İtirafçı sayısı ise yüzde 24 oranında.
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