Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Elektrik kesintileriyle ilgili gereken ne ise yapacağız





'1 AY ERTELENEN FATURALARIN ÜCRETİ ALINMASIN' TALEBİ

Toplantıda bir gazetecinin, vatandaşların 1 ay ertelenen fatura ücretlerinin alınmamasına yönelik talebini hatırlatması üzerine Bakan Dönmez, "Şu anda fatura ertelemeye ilişkin mevzuatımız da buna müsaade ettiği için geçtiğimiz ay bu uygulamayı hemen hayata geçirdik. Yine şu anda yaşadığımız konuyla ilgili olarak da fatura ertelemenin değerlendirmesini yapacağız. Vatandaşın bu konudaki hassasiyeti ve talebini değerlendiriyoruz. Diğer hususları da değerlendiriyoruz" dedi.



'YETERSİZ DURUM OLAN HERKES BU YAPTIRIM KAPSAMINDA'

Bir gazetecinin, 'Geçen ay yaşanan kesinti sonrası dağıtım şirketinde herhangi bir yetkili görevden alındı mı?' sorusuna Bakan Dönmez, "Bizim yaptırımlarımız tüm boyutuyla devam ediyor. Bu kapsamda buradaki yatırımlar, bakım onarım çalışmaları, personelin niteliği, sayısı, yöneticilerin bu konudaki kabiliyetleri, bunların hepsini değerlendiriyoruz. Şirket yetkilileriyle paylaşıyoruz. Burada bir yetersiz durum olan herkes bu yaptırım kapsamına da girecek" cevabını verdi.









