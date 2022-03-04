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Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı açıkladı! 10 FETÖ şüphelisi hakkında karar

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Giriş Tarihi: 04.03.2022 Güncelleme Tarihi: 04.03.2022
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Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı açıkladı! 10 FETÖ şüphelisi hakkında karar

Son dakika haberleri... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel kamu yapılanmasına yönelik soruşturmada 9'u kamu görevlisi, 1'i özel sektör çalışanı 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi." ifadelerine yer verildi.

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