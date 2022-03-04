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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu NATO Karargahı’nda

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Giriş Tarihi: 04.03.2022 Güncelleme Tarihi: 04.03.2022
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu NATO Karargahı’nda

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna konusunun ele alınacağı NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere NATO Karargahı’na geldi.

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