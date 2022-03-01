AB Ukrayna’yı üye yapar mı? Ukrayna AB üyesi olursa savaş durumu ne olur?

Dün başvuru formu imzalandı. Bunun iki farklı yansıması var. Eğer Ukrayna bu yöntemle birliği alınırsa bir ilk olacak. AB'ye girmek hem teknik hem de siyasi bir süreç istiyor. Geçen hafta bu konuda fikir ayrılığı olduğu söyleniyordu.