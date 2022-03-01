AB Ukrayna’yı üye yapar mı? Ukrayna AB üyesi olursa savaş durumu ne olur?
Rusya’nın kuşatmasına karşı direniş gösteren Ukrayna’nın lideri Zlenskiy, dün AB’ye başvuru için evrakları imzaladı ve “Üyelik için tam zamanı” dedi. Bugün de Avrupa Parlamentosu’na bir konuşma yapıp “Avrupa'nın eşit üyesi olmak istiyoruz. Bugün böyle olduğumuzu gösterdiğimize inanıyorum. AB bizimle çok daha güçlü olacaktır. Siz olmadan Ukrayna yalnız kalacaktır.” ifadelerini kullandı. Zelenskiy’nin açıklamaları ne anlama geliyor? AB Ukrayna’yı üye yapar mı? Ukrayna AB üyesi olursa savaş durumu ne olur? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Şuay Nilhan Açıkalın değerlendirdi.
Dr. Şuay Nilhan Açıkalın'ın açıklamaları:
"Geçtiğimiz hafta çatışmalar başladığı zaman Avrupalı liderler aynı gündemle toplandı ve herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak çatışmaların boyutunun artması ve Rusya'nın kararlığını sürdürmesiyle konu AP'nin gündemine geldi.
Dün başvuru formu imzalandı. Bunun iki farklı yansıması var. Eğer Ukrayna bu yöntemle birliği alınırsa bir ilk olacak. AB'ye girmek hem teknik hem de siyasi bir süreç istiyor. Geçen hafta bu konuda fikir ayrılığı olduğu söyleniyordu.
Gelişmeleri izlediğimiz zaman Ukrayna'yı birliğe alma konusunda gönüllü gözüküyorlar. Ukrayna'nın AB üyesi olması konusunu da tartışmak gerekir. AB, NATO gibi askeri ve savunma amaçlı kurulmuş bir örgüt değil. Ağırlıklı olarak ekonomik ve ortak pazar ve ortak sınırlar üzerine ilerleyen bir kurum.
AB'ye Ukrayna'nın alınması demek Rusya'nın artık AB'yi karşısına alması anlamına geliyor. Eğer Ukrayna AB'ye girerse Rusya, AB ülkesine saldıran bir ülke konumuna gelecek. Ukrayna askeri teçhizat gönderimi ve ortak fon kurulması AB tarihinde ilk kez yaşanıyor.
Bunun etkisi en çok yaptırımlar boyutunda olabilir. AB üyeleri dünya ticaretinin yüzde 6'sı demek. Bu noktada Ukrayna'ya AB'ye girerse ekonomik yaptırımlar giderek artar. Yeni önlemler ve yeni adımlar gelebilir."
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