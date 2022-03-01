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AB Ukrayna’yı üye yapar mı? Ukrayna AB üyesi olursa savaş durumu ne olur?

A Haber
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Giriş: 01.03.2022 15:59
Güncelleme:01.03.2022 16:25
Rusya’nın kuşatmasına karşı direniş gösteren Ukrayna’nın lideri Zlenskiy, dün AB’ye başvuru için evrakları imzaladı ve “Üyelik için tam zamanı” dedi. Bugün de Avrupa Parlamentosu’na bir konuşma yapıp “Avrupa'nın eşit üyesi olmak istiyoruz. Bugün böyle olduğumuzu gösterdiğimize inanıyorum. AB bizimle çok daha güçlü olacaktır. Siz olmadan Ukrayna yalnız kalacaktır.” ifadelerini kullandı. Zelenskiy’nin açıklamaları ne anlama geliyor? AB Ukrayna’yı üye yapar mı? Ukrayna AB üyesi olursa savaş durumu ne olur? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Şuay Nilhan Açıkalın değerlendirdi.
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