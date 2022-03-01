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Vakum bombası nedir, yasak mı? Rusya-Ukrayna savaşında vakum bombası etkileri nedir? Vakum bombası nükleer mi?
Vakum bombası nedir? Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken, savaşın altıncı gününde vakum bombası gündeme geldi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında, vakum bombası kullandığı iddialarının ardından vakum bombası hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, vakum bombası nedir, yasak mı? Rusya-Ukrayna savaşında vakum bombası etkileri nedir? Vakum bombası nükleer mi? İşte haberin detayları...