Vakum bombası nedir, yasak mı? Rusya-Ukrayna savaşında vakum bombası etkileri nedir? Vakum bombası nükleer mi?

VAKUM BOMBASI NEDİR, ETKİLERİ NELERDİR?

Termobarik bomba, termobarik silah ya da vakum bombası, nükleer olmayan, ancak ısıya dayalı basınçla işleyen bir bombadır. Bombanın petrol ve hava bileşiminden oluşan patlama düzeneği, oluşturduğu basınçla küçük bir atom bombasına denk bir tahrip gücüne sahiptir. Patlama havada meydana gelir. Bombanın meydana getirdiği yakıcı maddeden oluşan bulutun patlaması sonucu çok yüksek sıcaklık oluşur.