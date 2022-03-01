01 Mart 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Vakum bombası nedir, yasak mı? Rusya-Ukrayna savaşında vakum bombası etkileri nedir? Vakum bombası nükleer mi?

Vakum bombası nedir, yasak mı? Rusya-Ukrayna savaşında vakum bombası etkileri nedir? Vakum bombası nükleer mi?

Vakum bombası nedir? Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken, savaşın altıncı gününde vakum bombası gündeme geldi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında, vakum bombası kullandığı iddialarının ardından vakum bombası hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, vakum bombası nedir, yasak mı? Rusya-Ukrayna savaşında vakum bombası etkileri nedir? Vakum bombası nükleer mi? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.03.2022 13:32 Güncelleme Tarihi: 01.03.2022 13:32
  • 1
  • 20
Vakum bombası nedir, yasak mı? Rusya-Ukrayna savaşında vakum bombası etkileri nedir? Vakum bombası nükleer mi?

Vakum bombası nedir, yasak mı? Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından ülkenin değişik yerlerindeki çatışmalar devam ediyor. Rusya'ya yönelik dünya genelinde yaptırımlar devam ederken, savaşın altıncı gününde bazı sorular gündeme geldi. Rusya'nın vakum bombası kullandığı iddialarının ardından vakum bombasının ne olduğu araştırılıyor. Peki, vakum bombası nedir, yasak mı? Rusya-Ukrayna savaşında vakum bombası etkileri nedir? Vakum bombası nükleer mi? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 20
Vakum bombası nedir, yasak mı? Rusya-Ukrayna savaşında vakum bombası etkileri nedir? Vakum bombası nükleer mi?

VAKUM BOMBASI NEDİR, YASAK MI?

Vakum bombası, Cenevre Sözleşmesi uyarınca kullanımı yasaktır.

  • 3
  • 20
Vakum bombası nedir, yasak mı? Rusya-Ukrayna savaşında vakum bombası etkileri nedir? Vakum bombası nükleer mi?

VAKUM BOMBASI NEDİR, ETKİLERİ NELERDİR?

Termobarik bomba, termobarik silah ya da vakum bombası, nükleer olmayan, ancak ısıya dayalı basınçla işleyen bir bombadır. Bombanın petrol ve hava bileşiminden oluşan patlama düzeneği, oluşturduğu basınçla küçük bir atom bombasına denk bir tahrip gücüne sahiptir. Patlama havada meydana gelir. Bombanın meydana getirdiği yakıcı maddeden oluşan bulutun patlaması sonucu çok yüksek sıcaklık oluşur.

  • 4
  • 20
Vakum bombası nedir, yasak mı? Rusya-Ukrayna savaşında vakum bombası etkileri nedir? Vakum bombası nükleer mi?

VAKUM BOMBASI NÜKLEER Mİ?

Termobarik bomba ya da vakum bombası, nükleer olmayan, ancak ısıya dayalı basınçla işleyen bir bombadır. Bombanın petrol ve hava bileşiminden oluşan patlama düzeneği, oluşturduğu basınçla küçük bir atom bombasına denk bir tahrip gücüne sahiptir.

  • 5
  • 20
Vakum bombası nedir, yasak mı? Rusya-Ukrayna savaşında vakum bombası etkileri nedir? Vakum bombası nükleer mi?

Patlama havada meydana gelir. Bombanın meydana getirdiği yakıcı maddeden oluşan bulutun patlaması sonucu çok yüksek sıcaklık oluşur.