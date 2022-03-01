Son dakika: Ukrayna AB üyesi olacak mı? Cumhurbaşkanı Zelenskiy Avrupa Parlamentosu'na seslendi
Son dakika haberine göre Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy Avrupa Parlamentosu'na seslendi. "Kağıtların gücü bitti, insanlık ölüyor" diyen Volodimir Zelenskiy, "Bugün ne yaşanırsa yaşansın, burası Özgürlük Meydanı olarak kalacak." dedi. Zelenskiy, "Avrupa'nın eşit üyesi olmak istiyoruz. Bugün böyle olduğumuzu gösterdiğimize inanıyorum. AB bizimle çok daha güçlü olacaktır. Siz olmadan Ukrayna yalnız kalacaktır. Gücümüzü kanıtladık. Siz de bizimle olduğunuzu kanıtlayın. Bizi yalnız bırakmayacağınızı kanıtlayın." ifadelerini kullandı. Konuşmasının öncesinde de sonrasında da Ukrayna Devlet başkanı ayakta alkışlandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Parlamentosunun (AP) Ukrayna'ya destek için düzenlediği olağanüstü oturumda video bağlantısıyla konuşma yaparak Avrupa ülkelerinden destek istedi.
AP, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Brüksel'de olağanüstü oturum düzenledi.
Oturuma Zelenskiy de video bağlantısıyla katılarak konuşma yaptı. Zelenskiy'in konuşma yapacağı, oturumdan kısa süre önce duyuruldu.
Zelenskiy, sık sık ayakta alkışlanan konuşmasında, Rusya'ya karşı özgürlüklerini savunmaya devam edeceklerini söyledi.
"KİMSE ÖZGÜRLÜKLERİMİZE MÜDAHALE EDEMEYECEK
"Hepinizle ve tüm Avrupa Birliği ülkeleriyle bugün birliktelik sağladığımız için çok mutluyum" diyen Zelenskiy, ülkesinin günlerdir Rusya'nın işgali altında olduğunu belirtti.
Rusya'nın işgaline direndiklerini ve özgürlüklerini korumaya çalışacaklarını dile getiren Zelenskiy, galip geleceklerine inandığını vurguladı.
Zelenskiy, yoğun saldırı altında olduklarını, Harkiv'in bugün iki füze saldırısına uğradığını kaydetti. Harkiv'deki Özgürlük Meydanı'nın Avrupa'nın en büyük meydanı olduğunu ve bugün özgürlüklerin saldırıya uğradığını ifade eden Zelenskiy, "Kimse özgürlüklerimize müdahale edemeyecek. Kimse bizi ezemeyecek. Biz güçlüyüz." dedi.
GÜCÜMÜZÜ KANITLADIK! SİZ DE BİZİMLE OLDUĞUNUZU KANITLAYIN
Dün 16 çocuğun saldırıda hayatını kaybettiğini belirten Zelenskiy, Rus yetkililerin askeri hedefleri vurdukları sözlerine karşılık "Biz çocuklarımızı canlı görmek istiyoruz. Hangi çocuk askeri bir tesiste çalışabilir." ifadesini kullandı.
Zelenskiy, "Avrupa'nın eşit üyesi olmak istiyoruz. Bugün böyle olduğumuzu gösterdiğimize inanıyorum. AB bizimle çok daha güçlü olacaktır. Siz olmadan Ukrayna yalnız kalacaktır. Gücümüzü kanıtladık. Siz de bizimle olduğunuzu kanıtlayın. Bizi yalnız bırakmayacağınızı kanıtlayın." diye konuştu.
UKRAYNA'NIN AB ÜYELİĞİNE AP'DEN DESTEK
AP Başkanı Roberta Metsola, oturumun açılışında yaptığı konuşmada, parlamento adına Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını en kuvvetli şekilde kınadığını bildirdi.
Avrupa'nın varoluşsal tehdit altında olduğunu belirten Metsola, Uluslararası Ceza Mahkemesinin savaş suçları soruşturmasını desteklediklerini, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ve (Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr) Lukaşenko'yu sorumlu tuttuklarını söyledi.
Metsola, Ukrayna'nın AB perspektifini desteklediklerini, AB üyelik başvurusu için çalışacaklarını bildirdi.
AP GENEL KURULUNDA UKRAYNA BAYRAKLARI
AP Genel Kurul salonunda milletvekillerinin oturduğu sıralara Ukrayna bayrakları asıldı. Milletvekillerinin bazıları Ukrayna bayrağını simgeleyen mavi ve sarı renkli kıyafetler giydi ve "Ukrayna'nın yanındayız" yazılı dövizler taşıdı.
Bazı milletvekilleri de Ukrayna bayrağının basılı olduğu tişörtlerle oturuma katıldı.
Oturuma, Ukrayna'nın AB Büyükelçisi ve bazı Ukraynalılar da katıldı.
ZELENSKİY: 5 GÜNDE UKRAYNA'YA 56 FÜZE SALDIRISI YAPILDI
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Telegram kanalından paylaştığı görüntüde, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşla ilgili açıklamalarda bulundu.
Rus ordusunun, Harkiv kentine füzelerle "sert" şekilde saldırdığını belirten Zelenskiy, "Kimse dünyada barışçıl Ukraynalıların öldürülmesini affetmeyecek. Burası Ukrayna. Burası Avrupa. Bu 2022'de gerçekleşiyor." ifadelerini kullandı.
Rusya'nın durdurulması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, "Rus füzeleri, uçakları ve helikopterleri için gökyüzünün tamamen kapatılması gerekiyor. 5 günde Ukrayna'ya 56 füze saldırısı yapıldı, 113 seyir füzesi fırlatıldı." dedi.
Zelenskiy, Rusya'nın, Kiev'deki elektrik santralini vurmayı hedeflediğine dikkati çekti.
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