01 Mart 2022, Salı
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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.03.2022
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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile görüştü

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü. İki savunma bakanı Ukrayna'daki son durumu konuştu.

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