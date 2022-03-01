Elife Ata öldü mü? Sonay Dizdar Ahad’ın annesi Elife Ata nasıl, neden öldü? SON DAKİKA HABERLER

Elife Ata öldü mü? Sosyal medya fenomeni Sonay Dizdar Ahad'ın Instagram'daki hikayeler bölümünden yaptığı paylaşım sonrası Elife Ata'nın neden vefat ettiği araştırılmaya başlandı. annesi Elife Ata'nın vefat haberini sosyal medyadan duyurdu. Sosyal medyada renkli kişiliğiyle bilinen Elife Ata'nın sevenleri, Elife Ata'nın hayat hikayesini araştırıyor. Peki, Elife Ata öldü mü? Sonay Dizdar Ahad'ın annesi Elife Ata nasıl, neden öldü? İşte haberin detayları...

ELİFE ATA ÖLDÜ MÜ?

Sonay Dizdar Ahad'ın annesi Elife Ata hayatını kaybetti. Ahad sosyal medyada yaptığı paylaşımda "öksüz bıraktın" notunu düştü.