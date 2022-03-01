Elife Ata öldü mü? Sonay Dizdar Ahad'ın annesi Elife Ata nasıl, neden öldü? SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM ahaber.com.tr
Elife Ata öldü mü? Sosyal medya fenomeni Sonay Dizdar Ahad'ın annesi Elife Ata'nın hayatını kaybettiği haberlerinin ardından sevenleri yasa boğuldu. Sonay Dizdar Ahad'ın resmi Instagram hesabındaki hikayeler bölümünde yaptığı paylaşım sonrası Elife Ata'nın neden vefat ettiği araştırılmaya başlandı. Peki, Elife Ata öldü mü? Sonay Dizdar Ahad'ın annesi Elife Ata nasıl, neden öldü? İşte son gelişmeler...
Elife Ata öldü mü? Sosyal medya fenomeni Sonay Dizdar Ahad'ın Instagram'daki hikayeler bölümünden yaptığı paylaşım sonrası Elife Ata'nın neden vefat ettiği araştırılmaya başlandı. annesi Elife Ata'nın vefat haberini sosyal medyadan duyurdu. Sosyal medyada renkli kişiliğiyle bilinen Elife Ata'nın sevenleri, Elife Ata'nın hayat hikayesini araştırıyor. Peki, Elife Ata öldü mü? Sonay Dizdar Ahad'ın annesi Elife Ata nasıl, neden öldü? İşte haberin detayları...
ELİFE ATA ÖLDÜ MÜ?
Sonay Dizdar Ahad'ın annesi Elife Ata hayatını kaybetti. Ahad sosyal medyada yaptığı paylaşımda "öksüz bıraktın" notunu düştü.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Elife Ata öldü mü? Sonay Dizdar Ahad'ın annesi Elife Ata nasıl, neden öldü? SON DAKİKA HABERLER
- YKS başvuru ne zaman bitecek? 2022 YKS TYT üniversite sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM duyurdu!
- İsak Vural kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçeli genç futbolcu İsak Vural kimdir?
- Beşiktaş Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK BJK Kayserispor maçı ne zaman?
- Vakum bombası nedir, yasak mı? Rusya-Ukrayna savaşında vakum bombası etkileri nedir? Vakum bombası nükleer mi?
- Trabzonspor Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK Trabzonspor Antalyaspor maçı hangi kanalda?
- İkinci ara tatil ile ilgili MEB'den son dakika açıklaması! 2022 Nisan 2. ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?
- Pera Palas'ta Gece Yarısı filmi oyuncuları kim? Pera Palas'ta Gece Yarısı konusu nedir?
- İstanbul su kesintisi 1 Mart 2022 | Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
- 2022 mazot gübre parası ne zaman yatacak? Bu yıl mazot gübre parası yattı mı?
- AÖL online sınav giriş ekranı: 2022 Açık lise 2. dönem sınavı ne zaman bitecek? Online sınav nasıl yapılacak?
- Güvenlik formu nedir, nasıl alınır? Adalet Bakanlığı güvenlik soruşturması formu nasıl doldurulur?