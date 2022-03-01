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Elife Ata öldü mü? Sonay Dizdar Ahad'ın annesi Elife Ata nasıl, neden öldü? SON DAKİKA HABERLER

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.03.2022
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Elife Ata öldü mü? Sonay Dizdar Ahad’ın annesi Elife Ata nasıl, neden öldü? SON DAKİKA HABERLER

Elife Ata öldü mü? Sosyal medya fenomeni Sonay Dizdar Ahad'ın annesi Elife Ata'nın hayatını kaybettiği haberlerinin ardından sevenleri yasa boğuldu. Sonay Dizdar Ahad'ın resmi Instagram hesabındaki hikayeler bölümünde yaptığı paylaşım sonrası Elife Ata'nın neden vefat ettiği araştırılmaya başlandı. Peki, Elife Ata öldü mü? Sonay Dizdar Ahad'ın annesi Elife Ata nasıl, neden öldü? İşte son gelişmeler...

Elife Ata öldü mü? Sosyal medya fenomeni Sonay Dizdar Ahad'ın Instagram'daki hikayeler bölümünden yaptığı paylaşım sonrası Elife Ata'nın neden vefat ettiği araştırılmaya başlandı. annesi Elife Ata'nın vefat haberini sosyal medyadan duyurdu. Sosyal medyada renkli kişiliğiyle bilinen Elife Ata'nın sevenleri, Elife Ata'nın hayat hikayesini araştırıyor. Peki, Elife Ata öldü mü? Sonay Dizdar Ahad'ın annesi Elife Ata nasıl, neden öldü? İşte haberin detayları...

ELİFE ATA ÖLDÜ MÜ?

Sonay Dizdar Ahad'ın annesi Elife Ata hayatını kaybetti. Ahad sosyal medyada yaptığı paylaşımda "öksüz bıraktın" notunu düştü.

Tansiyon hastası olan 68 yaşındaki Elife Ata'nın Mersin'de yaşadığı apartmanın 6. katından düşerek vefat ettiği öğrenildi.

Elife Ata'nın 300 bine yakın takipçili hesabında çok sayıda başsağlığı mesajı yer aldı.

ELİFE ATA KİMDİR?

Sosyal medyada Elife Sultan (Elife Ata) hesabı altında paylaşımlarda bulunan isim 288 bin takipçiye sahipti.

Yemek paylaşımlarıyla fenomen olan isim hesabından birçok tarif paylaşmıştı. 27 Şubat 2022 tarihinde iddialara göre balkondan düşerek yaşamını yitirdi.

SONAY DİZDAR AHAD KİMDİR?

Evli ve 3 çocuk annesi olan Sonay Dizdar Ahad, 1987 doğumlu ve İngilizce öğretmeni. Aslen Mersinli olan Ahad, Şanlıurfa'da yaşamaktadır.

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