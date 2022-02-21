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Millet İttifakı'nda adaylık yarışı! Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'ın kapılarını kapattı: Cumhurbaşkanı adayı olmaktan onur duyarım

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.02.2022 Güncelleme Tarihi: 21.02.2022
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Millet İttifakı’nda adaylık yarışı! Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş’ın kapılarını kapattı: Cumhurbaşkanı adayı olmaktan onur duyarım

Millet İttifakı'nda cumhurbaşkanlığı adayı tartışmaları son sürat devam ederken Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni bir açıklama geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı'yla adaylık yarışında olan CHP Genel Başkanı, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığını bir kez daha reddederek, "Görevlerine devam edecekler' açıklamasında bulundu. Kılıçdaroğlu kendi adaylığıyla ilgili ise 'Onur duyarım" dedi.

Millet İttifakı cephesinde adaylık krizi her geçen gün daha da içinden çıkılmaz bir hal alıyor. CHP genel merkezinde Reuters'ın sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.


"ADAYLIĞA HAZIRIM" MESAJI
Millet İttifakı'nın kurucu iki üyesinden biri olan, bu ay içinde sözde "güçlendirilmiş parlamenter sistemin geri getirilmesi" kapsamında dört partiyle birlikte hareket etmeye başlayan CHP'nin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Reuters röportajında henüz seçimlerde kimin cumhurbaşkanı adayı olacağının netlik kazanmadığını ancak bir araya geldiği beş parti genel başkanının kendisine adaylık teklif etmesi halinde bunu kabul edeceğini söyledi.

BELEDİYE BAŞKANLARINA KAPIYI KAPADI: 'İMAMOĞLU VE YAVAŞ GÖREVLERİNE DEVAM EDECEK'
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Reuters'a verdiği röportajda 2023 için parti içinde en büyük rakibni olan İmamoğlu için de kapıları kapattı.



Anketlerde de isimleri yer alan ve bazı kesimlerce 'potansiyel aday' olarak öne çıkarılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında Kılıçdaroğlu, "Onlar görevlerine devam edecek" dedi.

HDP İLE İLİŞKİLERİMİZ VAR
HDP'nin ittifaka yakınlığı, uzaklığı ya da desteği tartışmaları halen devam ederken Kılıçdaroğlu, "Şunun altını çizeyim, bugün Türkiye'de tüm siyasi partilerle görüşen tek parti biziz. Bütün siyasal partilerle ilişkilerimizi sürdürürüz. Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır ve HDP saygın bir siyasal partidir; dolayısıyla da onlarla da ilişkilerimiz var" dedi.

İMAMOĞLU'NUN YANITI NE OLACAK?
Dış basına konuşan Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu ve Yavaş için 2023 yolunda kapıları kapatmasına özellikle İmamoğlu cephesinin ne yanıt vereceği merak konusu.

İmamoğlu özellikle son aylarda gerek yabancı ülke temsilcileriyle bir araya gelerek gerek dış basına demeçler vererek adaylık hamleleri yapıyor.



KILIÇDAROĞLU 2. ZİRVEDE ADAYLIĞINI AÇIKLAYABİLİR
Geçtiğimiz günlerde Ahlatlıbel'de toplanan Millet İttifakı liderleri 28 Şubat'ta ikinci kez bir araya gelecek. İkinci toplantıda Başkan Erdoğan'ın karşısına aday olarak çıkacak ismin belirlenmesi bekleniyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir oldubitti operasyonuyla rakiplerini oyun dışı bırakması ve kendini ittifakın adayı ilan ettirmesi hayli muhtemel görünüyor.

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