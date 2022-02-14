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Ekrem İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na dosya şantajı mı? Parti kulislerinde adaylık kazanı kaynıyor! CHP medyasında algı operasyonları...

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 14.02.2022 Güncelleme Tarihi: 14.02.2022
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Ekrem İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na dosya şantajı mı? Parti kulislerinde adaylık kazanı kaynıyor! CHP medyasında algı operasyonları...

Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz, A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programına katılarak CHP medyasındaki algı operasyonlarına değindi. Tayiz CHP'ye yakınlığı ile bilinen Gazeteci Mine Kırıkkanat'ın "Kılıçdaroğlu'na ait bir dosya yandaş medyanın elinde bulunuyor" sözleri hakkında "Aslında bir dosya falan yok. Bu bir FETÖ yöntemi. Ancak Bakan Soylu İmamoğlu'nun medyanın bir kısmını maaşa bağladığını söylemişti.  Adaylık yarışında birbirlerine karşı kullanıyor olabilirler." ifadelerini kullanmıştı.

A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programına konuk olan Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz, CHP medyasındaki algı operasyonlarını değerlendirdi.

"MEHMETÇİK OPERASYONLARINDAN UTANAN AYŞENUR ARSLAN"

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan Kıbrıs'ta Türk halkını korumak için kurulan Türk Mukavemet Teşkilatı'nı illegal ve suikastçi olarak tanımlamıştı. Diğer yandan Arslan Türkiye'nin PKK'ya düzenlediği operayonları eleştirerek "utanıyorum" ifadesini kullanmıştı.

İTİBARSIZLAŞTIRMA ÇABASI

Tayiz açıklamalarında Türk Mukavemet Teşkilatı'nı Kıbrıs'ın Kuvayi Milliyesi'ni küçük düşüren, itibarsızlaştırmaya çalışan bir tutumu oldu. Türkiye Cumhuriyeti devletinin yaptığı Kartal, Pençe operasyonları kabul edemiyor bundan utanıyor. " dedi.

PKK TÜRKİYE İÇİNDE BİTTİ

Tayiz sözlerine "O terör örgütüne hiçbir şey yapamıyoruz diyor. O terör örgütü şu an Türkiye içinde bitti. Kuzey Irak'ta kafalarını çıkaramayacak kadar kötü durumda." şeklinde devam etti.

İYİ PARTİ'DE MİLLİYETÇİLER DIŞLANIYOR

Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti'den istifa eden Vedat Yenerer Milliyetçilerin İYİ Parti'den dışlandığını ifade etmişti.

SİYASETTE GAYRİ MİLLİLERE ALAN AÇILIYOR

Tayiz konu hakkında "Siyasette ve gayri milli unsurlara alan açılıyor. Milliyetçiler partilerden de medyadan da atılıyor. Türkiye ile ilgili ne varsa itibarsızlaştırıyorlar. Türkiye karşıtı ne varsa her şeyi şikayet ediyorlar." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NA ADAYLIK ŞANTAJI MI YAPILIYOR

Tayiz CHP'ye yakın gazeteci Mine Kırıkkanat'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri hakkında "Mine Kırıkkanat televizyonda dolaşıp Kılıçdaroğlu'nun bir dosyası olduğunu söylüyor ve Kılıçdaroğlu'nun aday olamayacağını çekilmesi gerektiğini söylüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nu dosya şantajıyla tehdit ediyor. Aslında bir dosya falan yok. Bu bir FETÖ yöntemi. " dedi.

Tayiz sözlerine "İçişleri Bakanı Soylu da İmamoğlu'nun medyanın bir kısmını maaşa bağladığını söylemişti. Adaylık yarışında birbirlerine karşı kullanıyor olabilirler." şeklinde devam etti.

Ekrem İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na dosya şantajı mı? EKREM İMAMOĞLU'NDAN KILIÇDAROĞLU'NA DOSYA ŞANTAJI MI?

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