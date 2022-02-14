Ekrem İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na dosya şantajı mı? Parti kulislerinde adaylık kazanı kaynıyor! CHP medyasında algı operasyonları...

KILIÇDAROĞLU'NA ADAYLIK ŞANTAJI MI YAPILIYOR

Tayiz CHP'ye yakın gazeteci Mine Kırıkkanat'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri hakkında "Mine Kırıkkanat televizyonda dolaşıp Kılıçdaroğlu'nun bir dosyası olduğunu söylüyor ve Kılıçdaroğlu'nun aday olamayacağını çekilmesi gerektiğini söylüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nu dosya şantajıyla tehdit ediyor. Aslında bir dosya falan yok. Bu bir FETÖ yöntemi. " dedi.

Tayiz sözlerine "İçişleri Bakanı Soylu da İmamoğlu'nun medyanın bir kısmını maaşa bağladığını söylemişti. Adaylık yarışında birbirlerine karşı kullanıyor olabilirler." şeklinde devam etti.